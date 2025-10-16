Portal de entrada moderniza Rolim de Moura e se torna novo cartão-postal do município

Publicada em 16/10/2025 às 15h27
O novo portal de entrada de Rolim de Moura foi inaugurado e já se tornou o mais novo cartão-postal da cidade. Com investimento de R$1.129.166,51, a estrutura instalada na RO-010, sentido Pimenta Bueno, valoriza a identidade cultural e o potencial econômico do município, reforçando sua vocação turística na região da Zona da Mata.
Para o governador Marcos Rocha, a entrega do portal representa o compromisso do governo de Rondônia com o desenvolvimento equilibrado entre as regiões. “Rolim de Moura é um exemplo de cidade que cresce com planejamento e identidade. Esse portal traduz o orgulho do nosso povo e simboliza o compromisso do Governo em investir em obras que transformam o visual urbano e fortalecem o turismo local”, destacou o governador.
ILUMINAÇÃO DE LED E SÍMBOLOS DA ECONOMIA LOCAL
Com símbolos representam as principais atividades produtivas do município — o cacau, a suinocultura e a soja
O pórtico chama atenção pelo design moderno, nas cores verde e amarela, e pelos elementos que representam as principais atividades produtivas do município — o café, o cacau, a suinocultura, a pecuária de leite, a soja e o milho, que simbolizam a força do agronegócio local. Além disso, o portal conta com sistema de iluminação em LED, que o mantém iluminado durante a noite, tornando-se um atrativo para turistas e um ponto de referência para quem chega à cidade.
PARCERIA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO
A obra foi executada pela Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp), uma parceria entre o governo do Estado e a prefeitura de Rolim de Moura, por meio do convênio nº 069/SEOSP/PGE/2023, que teve contrapartida municipal de R$ 22 mil. O objetivo é promover a valorização urbana, incentivar o turismo e reforçar o sentimento de pertencimento da população.
De acordo com o secretário de Obras e Serviços Públicos, Elias Rezende, o portal é um marco visual e simbólico. “Mais do que uma estrutura física, o portal é uma obra de identidade. Com a iluminação em LED, ele se transforma em um cartão-postal que reforça a imagem moderna e acolhedora da cidade, além de valorizar o espaço urbano e estimular o turismo”, pontuou o secretário.
INVESTIMENTOS NA CIDADE
A entrega do novo portal integra um amplo conjunto de investimentos estruturantes realizados pelo Governo de Rondônia em Rolim de Moura, que vem mudando a paisagem urbana e fortalecendo os serviços públicos em diferentes áreas.
Entre as ações já concluídas e em andamento, destacam-se:
Construção do prédio administrativo da Emater, com investimento de R$3.027.385,51, entregue em julho de 2025, ampliando o suporte técnico e logístico aos produtores rurais da região;
Reforma e ampliação do Centro de Convivência do Idoso, no valor de R$522.441,02, entregue em janeiro de 2025, oferecendo mais conforto e acessibilidade aos frequentadores;
Construção da Capela Mortuária, concluída em março de 2024, com investimento de R$199.999,13, assegurando um espaço digno e adequado para cerimônias fúnebres;
Barracão da Associação Esportiva e Recreativa São Cristóvão (AERESC), entregue em setembro de 2023, com investimento de R$316.570,19, fortalecendo o esporte e o convívio comunitário;
Pavimentação em bloquete no Espaço da Feira Livre, finalizada em julho de 2022, com investimento de R$120.618,58, garantindo melhor estrutura e acessibilidade para feirantes e visitantes;
Implantação de rede de iluminação na RO-383, no valor de R$452.959,80, atualmente em execução, garantindo mais segurança e visibilidade nas vias de acesso;
Instalações elétricas do Ginásio Ninho dos Pássaros, em fase de execução, com investimento de R$55.463,84, promovendo melhorias na infraestrutura esportiva;
E a construção do barracão da Associação de Produtores Rurais da AFREPO, com investimento de R$178.783,00, que aguarda ordem de serviço para início das obras, beneficiando diretamente os agricultores familiares.
Fotos: Gleice Nunes
