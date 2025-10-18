Pequenos negócios de Rondônia embarcam para missão internacional na China

Publicada em 18/10/2025 às 08h46
O Sebrae em Rondônia participa, entre os dias 8 e 22 de outubro de 2025, da missão técnica internacional “Canton Fair Experience”, uma das maiores iniciativas de inserção de pequenos negócios brasileiros no mercado asiático. Com 117 integrantes — entre empresários, líderes e autoridades de diversos estados (Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Rondônia, Santa Catarina e Rio Grande do Sul) —, o roteiro inclui Shanghai, Yiwu e Guangzhou, cidades que formam o principal eixo de inovação, tecnologia e comércio da China.
O objetivo da missão é fortalecer a presença de micro e pequenas empresas brasileiras no cenário global, estimulando parcerias comerciais, acesso a novos fornecedores e aprendizado sobre tendências internacionais.
A jornada começou em Shanghai, com um seminário de abertura no Brazil Center, que reuniu representantes do setor público, privado e diplomático. O evento contou com palestrantes de destaque, como Hank Zhou, arquiteto-chefe do Shanghai Research Institute e integrante do grupo Lenovo, que apresentou avanços da empresa em robótica e inteligência artificial aplicada à indústria.
Carlos Eduardo Sakagami, diretor técnico do Sebrae em Rondônia destaca: “Os nossos pequenos negócios precisam desse apoio na internacionalização, e essa Missão Internacional vem de encontro aos nossos objetivos estratégicos. Cada vez mais as distâncias vão se eliminando, e os produtos da Amazônia têm um lugar de destaque no mercado internacional. O Sebrae, além de fazer essa conexão, prepara o pequeno empreendedor para ter mais qualidade e competitividade para atuar em mercados mais distantes.”
Também participaram Li Xiang, representante da Sunmi Technology, que abordou o uso de IA e Internet das Coisas (IoT) no varejo e em soluções empresariais, e Mike Dong, diretor de desenvolvimento de negócios da ZD Energy, que apresentou tecnologias voltadas à energia limpa e mobilidade elétrica.
O cônsul-geral adjunto do Brasil em Shanghai, Winston Alexander, ressaltou a importância da missão como um elo entre as regiões brasileiras e o comércio asiático:
“Não tenho a menor dúvida de que este grupo irá aproveitar ao máximo a experiência aqui na China. Eles voltarão com novas ideias, novas inspirações e novos olhares. Isso é fundamental para aprofundar a amizade entre os dois países. O trabalho desenvolvido pelo Sebrae é essencial nesse sentido.” afirmou.
Em Yiwu, os empresários participam de um seminário técnico conduzido por Huang Jun Qiao, chefe do Departamento de Exportação da Secretaria de Comércio local. O local abriga o Yiwu International Trade City, um dos maiores complexos de comércio do mundo, com mais de 75 mil fornecedores e 400 mil tipos de produtos.
“É importante essa movimentação do Sebrae em Rondônia para conectar produtos e serviços do nosso estado a um mercado tão promissor e estratégico quanto o chinês. Os conselheiros do nosso colegiado compreenderam de pronto a relevância de estarmos aqui, em parceria com outros Sebrae. Em breve colheremos os frutos dessa missão.” afirmou Darci Cerutti, presidente do Sebrae em Rondônia.
A etapa final acontece em Guangzhou, sede da Canton Fair, a mais antiga e importante feira de importação e exportação da China. O evento reúne mais de 29 mil expositores e compradores de 215 países, oferecendo aos participantes a oportunidade de identificar fornecedores, explorar tendências tecnológicas e negociar diretamente com fabricantes de setores como energia, automação industrial, eletrônicos, utensílios domésticos e moda.
Entre as autoridades presentes na missão estão: Abraão Lima Viana (Fecomércio Rondônia), Alex Sandro Guaitolini (Faperon), Carlos Eduardo Sakagami (Sebrae em Rondônia), Darci Agostinho Cerutti (FCDL/RO), Dione Wesley Pereira (Caixa Econômica Federal), Fabrício Zanuzzi (Sebrae/SC), Hamilton Peluso (Sebrae/SC), Josiel Alcolumbre (Sebrae Amapá), Ladislao Gomes (Fecomércio/AP) e Marco Cézar Kobayashi (Facer).
A “Canton Fair Experience” é uma iniciativa do Sebrae em parceria com Invest MT, Fiemt, Fecomércio/AP, Sebrae/RO, Sebrae/AP, Sebrae/MA, Sebrae/RS e Sebrae/SC — reafirmando o compromisso da instituição com a internacionalização dos pequenos negócios brasileiros e a construção de pontes entre a Amazônia e o mundo.
