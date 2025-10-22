Obra na UPA Leste segue dentro do planejamento e deve melhorar atendimento à população

Publicada em 22/10/2025 às 10h37
A obra de ampliação e modernização da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Leste segue dentro do cronograma previsto pela Prefeitura de Porto Velho. Os trabalhos avançam conforme o planejado e a expectativa é que a estrutura renovada ofereça um atendimento mais ágil e humanizado à população.
Os trabalhos começaram no início de setembro, e a previsão é que a obra seja concluída em 12 meses. Nesta etapa, a equipe segue realizando a demolição de algumas áreas do local, como portas, janelas, pisos e forros.
De acordo com a Fernanda Medeiros, o investimento é fundamental para garantir um atendimento eficiente
Entre as melhorias previstas estão pintura geral; substituição de pisos e telhado; implantação de acessibilidade com piso tátil direcional e de alerta; modernização do sistema elétrico, com instalação de luminárias em LED e cabeamento estruturado; adequações no sistema hidrossanitário, incluindo banheiros adaptados para pessoas com deficiência (PNE); reforço no sistema de prevenção e combate a incêndios, com instalação de extintores, hidrantes, central de alarme e iluminação de emergência; implantação do SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas); construção de pátio e estacionamento em piso intertravado, além de área de paisagismo com plantio de grama, visando maior conforto aos pacientes e acompanhantes.
De acordo com a diretora da UPA Leste, Fernanda Medeiros, o investimento é fundamental para garantir um atendimento eficiente e reduzir o tempo de espera, proporcionando um ambiente acolhedor e que os pacientes sejam atendidos da melhor forma possível.
Reforma da unidade é realizada e fiscalizada pela Seinfra
“A reforma era muito necessária porque o prédio foi inaugurado em 2012. Estamos comprometidos em oferecer uma UPA Leste equipada e preparada para atender à demanda crescente da população. O progresso da obra demonstra nosso empenho em melhorar a saúde pública da cidade”, destacou a diretora.
INVESTIMENTO
A reforma da unidade é realizada e fiscalizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), com investimento de R$ 1.983.600,12 destinados à modernização da estrutura.
Segundo Léo Moraes, a gestão está comprometida em proporcionar qualidade de vida para a populaçã
"Com essa reforma, a UPA Leste contará com um espaço renovado, moderno e adequado para acolher a população que depende dos serviços de urgência e emergência com mais conforto e segurança", garantiu o secretário Municipal de Saúde, Jaime Gazola.
Segundo o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, a gestão está comprometida em proporcionar qualidade de vida para a população e a UPA Leste é um local com grande fluxo de pessoas e precisava receber esses reparos e reformas, contribuindo para atendimentos eficazes.
“Sabemos da importância da UPA Leste para nossa população e estamos trabalhando para que as melhorias cheguem quanto antes. Essa obra representa um passo importante para garantir saúde de qualidade para todos. Tudo está dentro do planejamento e seguindo com o cronograma de obras. Ano que vem o porto-velhense vai ter um espaço adequado para os atendimentos”, disse o prefeito.
A Prefeitura de Porto Velho reforça que, durante o período de obras, o atendimento é realizado em um novo prédio situado na rua Fernando Corona, nº 2704, esquina com a rua Plácido de Castro, no bairro Juscelino Kubitschek, também na zona Leste da capital, que também está funcionando dentro da normalidade da região.
