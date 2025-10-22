Publicada em 22/10/2025 às 08h00
RONDÔNIA
1942 - A Fundação Sesp/Porto Velho adverte: ninguém deve comprar o antimalárico “Atebrina”, cuja distribuição é gratuita.
1954 – Seringalistas denunciam: a borracha brasileira é contrabandeada para a Bolívia, onde o peço é maior e o pagamento em dólar.
1981 – O PDS tem 5 nomes se houver eleição ao governo ano que vem: o governador Jorge Teixeira, os médicos Leônidas Rachid e Jacob Atallah, o agrônomo William Cury e o advogado Odacir Soares.
1983 – Uma série assinada pelo deputado estadual Jacob Atallah, no jornal “Alto Madeira” a favor do retorno da ferrovia Madeira-Mamoré.
1985 – O governador Angelo Angelin instala em Porto velho a delegacia de Defesa da Mulher, a 3ª no gênero no país.
1984 – Serão definidos nesta semana os 8 delegados da bancada majoritária (PDS) na Assembleia Legislativa à eleição presidencial.
1987 – Mais de 100 amigos do ex-governador Jorge Teixeira (1921/87), fizeram fila no “Belmont” para receber a viúva, senhora Aída Teixeira que veio receber do TCE uma homenagem ao seu marido.
HOJE É
Dia Internacional do Radioamador. Dia Nacional do Paraquedista. Dia mundial do Enólogo. Dia do Protesto Mundial contra o Uso do Eletrochoque. Dia Internacional de Consciência sobre a Gagueira.
Católicos celebram São João Paulo II,
BRASIL
1807 – Acordo secreto Portugal/Inglaterra define a vinda da Corte Lusa para o Brasil. 1969 – Dez meses após a edição do AI-5 o Congresso Nacional é reaberto.
MUNDO
451 — Adotado o Credo calcedoniano, relativo à natureza divina e humana de Jesus. 1797 — André-Jacques Garnerin salta de um balão sobre Paris; 1909 – A Élise Deroche (1882/1919) é a primeira mulher a fazer um voo solo.
FOTO DO DIA
A HISTÓRIA VIA LENTE FOTOGRÁFICA (II)
Há uma frase muito conhecida, “Uma fotografia vale mais que mil palavras” é uma verdade. Ela pode transmitir emoções, ideias, fatos históricos etc de forma que toca a sensibilidade humana do que um texto. E Marcos Santilli fez isso muito bem.
Uma das fotos mais conhecidas, e bem atual, é da “Garota Napalm”, a menina Phan Thi Kim Phúc, nua, sendo queimada, na guerra do Vietnã. Para o fotógrafo Nick Ut da UPI o clicar de sua máquina pode ter sido só o flagrante dentre milhares que tenha feito, mas o consagrou.
No processo de colonização de Rondônia, o trabalho do Marcos Santilli mostrou o que foi a caminhada, mortal para milhares de colonos, na luta para construir o Estado, o que poucos conhecem, até pela falta de divulgação pelo próprio governo estadual.
Santilli percorreu as vilas entrou em glebas de terras desfilou com sua máquina por ruas, avenidas e pátio ferroviário à beira-rio, em Porto Velho. Tem um livro publicado a respeito da Madeira-Mamoré.
(O “Fenemê” clicado por Marcos Santilli na ladeira do Jaru)
Comentários
Seja o primeiro a comentar!