RONDÔNIA
ONTEM: A nota relativa ao ano de 1917, renuncia de dois intendentes, saiu com datas erradas. O correto é 1917 e 1919.
1950 – O governo do Território contrata, ao valor de CR$ 4,3 mil mensais, um “manipulador de radiografias” para atuar no Hospital São Jose.
1954 - Nota do governador Paulo Leal explica a compra, em Cuiabá, de “carne verde” e dificuldades em conseguir o produto. O KG permanece em CR$ 30,00.
1981 – O ministro dos Transportes Elizeu Rezende, em Ji-Paraná, dá início ao asfaltamento da BR-364 em Rondônia.
1982 – Morre, vítima de latrocínio, o empresário Joaquim Pereira da Rocha (1900/1982), que na década de 1950 descobriu a cassiterita em suas terras em Tabajara, Rio Machado.
1984 – Muita emoção no encerramento dos Jogos Escolares de Rondônia, disputado em Porto Velho, com centenas de estudantes de todo o Estado.
1989– O jornalista Matias Mendes denuncia o abandono da fronteira brasileira com a Bolívia, o avanço do narcotráfico e a destruição da floresta pelos madeireiros na região de Costa Marques.
BRASIL
1889 – Morre Irineu Evangelista de Souza, o Visconde de Mauá (n. 1813), pioneiro da industrialização no Brasil. 1838 – Com apoio do imperador Dom Pedro II é criado o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro.
MUNDO
1983 — O metro é definido como a distância que a luz viaja no vácuo em 1/299 792 458 de um segundo.
FOTO DO DIA
A HISTÓRIA VIA LENTE FOTOGRÁFICA
Marcos Santilli é um dos mais notáveis profissionais da fotojornalismo nacional. Esteve no Território de Rondônia em meados dos anos 1970 a serviço da revista Veja. Em parceria com Osvaldo Amorim, clicou imagens ora sublimes, ora tristes, do período da colonização.
O jornalista Montezuma Cruz sobre Santilli, dele diz: “Em sua lente todos tinham igual destaque em fotos que surpreendem e fazem parte de um raro arquivo de nossa história”.
“Na derrubada da floresta em Ariquemes, a famosa foto do menino deitado sobre o tronco da castanheira, ou na estrada enlameada, famílias de colonos arregalam os olhos e sorriem diante de dos desafios, porém, esperançosas em chegar ao destino”.
Montezuma cita: “A sensibilidade para captar o olhar do cachorro preto preso na traseira da carroceria de um caminhão em Colorado do Oeste. Santilli percorreu as vilas e pequenas cidades do Território e as gentes nativas ou não”.
Há quase 50 anos trabalhando em cada lugar de Rondônia, o “velho” Monte cita o legado de Santilli contando, através de suas lentes e muita sensibilidade humana, como um legado que deve fazer parte da nossa história.
