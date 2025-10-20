Publicada em 20/10/2025 às 08h00
RONDÔNIA
1917 – Eleitos em 2016, com mandatos até 2019, os intendentes (vereadores) Octávio Reis e Luzitano Corrêa Barreto renunciaram seus mandatos.
1950 – Decreto assinado pelo presidente Eurico Dutra concede aos trabalhadores da Madeira-Mamoré a alienação de casas em Porto Velho e Guajará-Mirim.
1982 – A ministra Esther de Figueiredo Ferraz confirmou a vinda a Porto Velho, para instalar a Universidade de Rondônia, com oito cursos.
1982 – Ainda em novembro será instalada a Superintendência do BB em Porto Velho.
1983 – Em sua coluna “Atualidade Rondoniense” o jornalista Roberto Uchôa elogia o apoio do governador Jorge Teixeira aos projetos de lideranças de Roraima e Amapá, para que esses Territórios passem à condição de Estados.
1983 – Alegando que “Ecologia” já faz parte do currículo escolar o setor técnico da Seduc deu parecer contrário à proposta de que “Ecologia” passe a ser matéria isolada.
HOJE É
Dia Nacional do Poeta. Dia Nacional da Filantropia. Dia Internacional do Controlador de Tráfego Aéreo. Dia Nacional do Maquinista Ferroviário.
Católicos celebram S. Maria Bertila Boscardin,
BRASIL1947 – O Brasil rompe relações com a União Soviética. 1966 — No Brasil é editado o AC 23 estabelecendo recesso parlamentar até 22 de novembro.
MUNDO
1097 – A Primeira Cruzada chega à cidade de Antioquia (Síria). 1935 — Termina a Grande Marcha, na China.
FOTO DO DIA
Coronel da reserva do EB, o carioca Arnaldo Martins (1934/2023) que foi prefeito de Vilhena, sempre dizia que queria ser sepultado nessa cidade, e ao contrário do ditado “quem morre não tem vontade”, seu pedido foi realizado, no cemitério “Cristo Rei”.
De 1980 a 1982 Arnaldo Martins foi prefeito de Vilhena, sendo eleito a seguir deputado estadual, e um dos signatários da primeira Constituição estadual. Em 1986 foi eleito deputado federal e, agora, signatário da “Constituição Cidadã”.
Considerado o político mais bem preparado que já ocupou o “Palácio dos Parecis”, ele , segundo o historiador Scarlecio Pires “além de coronel do EB tinha formação superior em economia, engenharia, educação física e em administração de empresas”.
Era um eterno estudioso sobre gestão pública e ciências políticas, conforme Scarlecio, que era seu secretário de Fazenda e o substituía quando Arnaldo Martins tinha de viajar.
Arnaldo (c), com o vereador Natalino de Campos (e) e o historiador Scarlecio Pires.
