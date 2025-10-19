Publicada em 19/10/2025 às 09h40
RONDÔNIA
1919 – A Intendência (Câmara) Municipal aprova o convênio entre a Superintendência (prefeitura) e a EFMM que fornecerá luz elétrica para Porto Velho.
1938 – A ameaça de “incursões estrangeiras” na Amazônia foi o tema do cientista Geraldo Rocha, no jornal “A Noite” (RJ) cobrando ao Governo Federal que crie vários Territórios na região.
1954 – Inaugurando o trecho Belém/Manaus/Porto Velho o navio “Leopoldo Peres”, da Snapp, atraca em Porto Velho.
1983 – Estão abertas inscrições a candidatas para compor o primeiro grupo feminino da Polícia Militar/RO (50 vagas), concurso em janeiro/1984.
1987 – Viatura da Funai, levando sertanista, índios e soldados da Polícia Florestal, foi atacada a tiros na BR-421, área de muitos madeireiros e invasores de terras.
1990 – Convocado ao returno da eleição a governador, devido à morte de Olavo Pires, o candidato Osvaldo Piana pede ao TRE que afaste o juiz Walter Valtemberg Júnior (Rolim de Moura), a quem acusa de fortes ligações com o candidato Valdir Raupp.
HOJE É
Dia Mundial de Combate ao Câncer de Mama. Dia do Bicho Preguiça. Dia do Profissional de Informática (ou do TI). Dia Mundial da Estatística. Dia Nacional da Inovação. Dia Nacional do Arquivista.
Católicos celebram São Paulo da Cruz, São Pedro de Alcântara, São João Brébeuf e Companheiros
BRASIL
1902 – Em sua 1ª partida oficial, o Fluminense (RJ) goleia o Rio Football Club (8x0). 1979 — Brasil, Argentina e Paraguai assinam acordo para usar os recursos hidráulicos do Rio Paraná, desde as Sete Quedas até a foz do Prata.
MUNDO
1987 – Acontece a 2ª feira “Negra”, quando os mercados de ações caíram em todo o mundo. 2003 — O Papa João Paulo ll beatifica Madre Teresa de Calcutá.
FOTO DO DIA
POR QUE CAFÉ SANTOS?
Todas as vezes que escrevo sobre o “ponto do fuxico” de Porto Velho entre as décadas de 1960/1980, recebo de leitores a mesma pergunta: “Por que Café Santos?”, “O “Santos” era sobrenome do dono?”.
Localizado em lugar privilegiado, passagem obrigatória de quem ia ao centro comercial, a vida da pequena capital rondoniense tinha como epicentro o misto de restaurante, café e outros serviços afins.
Até pautas policiais pegávamos ali. Uma delas quando o delegado que investigava um caso muito famoso, foi transferido “ex oficio” para Vila Rondônia (atual Ji-Paraná).
Cliente contumaz do “Café Santos” era o Argemiro, do SNI aqui, mas todos sabiam o que ele fazia. Ali fui ameaçado algumas vezes, uma delas por um jornalista que ao final disse “a tua ficha está bem vermelha no BEC”.
Sim, e o nome do “Café”, por que “Santos”? A melhor resposta foi de um jornalista bem antigo, o Edmar. “O “Santos” referia-se ao porto de Santos (SP) de onde saía toda a carga destinada a Porto Velho.
O detalhe do espelho acima da atendente – dava para ver os clientes (F. Marcos Santili)
