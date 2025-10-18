Publicada em 18/10/2025 às 08h10
RONDÔNIA
1942 – Criado por conta do Tratado de Washington, o Banco de Crédito da Borracha (Basa) anuncia financiamento para a produção da borracha na região.
1949 – A prefeitura de Porto Velho estabelece taxa par consumidores de energia elétrica que tenham aparelhos de rádio e multa a quem use lâmpadas acima de 60 wats
1957 – Por razões de segurança foi proibido que um barco, com jornalistas, fosse para o Rio Cautário em busca do tenente EB Fernando Oliveira, sumido há 12 anos.
1990 – O governador Jerônimo Santana pede à PF investigue a morte do senador OIavo Pires.
1990 – O presidente Sidney Sanches (TSE) confirma: o 3º colocado na disputa do governo, Osvaldo Piana, vai ao returno, m razão da morte do candidato Olavo Pires.
1990 – Em junho o babalorixá Carlinhos de Oxóssi previra: um candidato a governador, cujo nome iniciava com a letra “O” (Olavo, Osvaldo e Orestes) seria assassinado.
HOJE É
Dia Mundial da Menopausa. Dia Nacional do Estivador. Dia Nacional do Médico. Dia do Pintor de Paredes.
Católicos celebram São Lucas Evangelista,
BRASIL
1825 — A Inglaterra reconhece a independência do Brasil. 1860 – Morre Casimiro de Abreu (n. 1837), autor de "Meus Oito Anos", um dos poemas mais populares do Brasil.
MUNDO
1945 — Espiões atômicos entregam à União Soviética informações sobre a bomba atômica. 2019 — As astronautas da NASA, Jessica Meir e Christina Koch, participam da 1ª caminhada espacial exclusivamente feminina
VIDA DE ASSESSOR
Empresas, políticos, igrejas etc precisam de assessorias. Sei da necessidade. Exerci a função e meu estilo era: “O foco quem tem de aparecer é meu assessorado. Sou pago para facilitar e não para atrapalhar”.
Em 1982 fiz iniciei a caminhada na assessoria do PDS, na 1ª eleição estadual e lá tive a sorte de encontrar quem tinha "know-how", e eu fui aprender. Depois foi só ir aprendendo a cada vez, e saber a hora de entrar e sair.
Em Rondônia, em 1971, o jornalista Ciro Pinheiro foi o 1º jornalista a exercer assessoria. Com ele e sua discrição profissional aprendi muito. Uma das lições: “Apareça só o necessário, e quando autorizado”.
O Ciro assessorou prefeitos, governadores, presidente da Assembleia Legislativa. Colegas de profissão temos uma ideia sobre ele: “Se o Ciro contar 20% do que ouviu, viu e testemunhou, poderia até mudar a história”.
Conheci muitos: os que cumpriam sua pauta, os que para se manter bajulavam, quem bloqueavam o acesso dos colegas ao assessorado, os que ajudavam – e sou grato a esse grupo.
Ciro Pinheiro, homenageado pelo MP rondoniense em 2022
