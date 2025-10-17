Publicada em 17/10/2025 às 08h10
RONDÔNIA
1946 – Dom Pedro Massa, bispo do Amazonas, fez sua última visita a Porto Velho, para dar posse ao ´primeiro bispo portovelhense, D. João Batista Costa.
1948 – A Câmara Federal aprovou projeto do deputado Aluízio Ferreira concedendo CR$ 400 mil para melhoras no porto de Porto Velho.
1950 – O deputado federal Aluízio Ferreira derrota seu ex-aliado Joaquim Rondon e é reeleito deputado federal.
1981 – Imensos atoleiros fecham a BR-364 entre Vilhena e Pimenta Bueno, onde muita gente passa fome e há muitos doentes.
1990 – A morte do senador Olavo Pires ocupou as edições de todos os jornais de Porto Velho, enquanto cresce a expectativa sobre quem irá ao returno com Valdir Raupp.
1990 – Na madrugada de hoje o juiz eleitoral Salatiel Sousa admite: o deputado Osvaldo Piana, o 3º no turno da eleição a governador deve ser convocado para o returno.
HOJE É DIA
Internacional para a Erradicação da Pobreza. Dia da Indústria Aeronáutica Brasileira. Dia do Eletricista. Dia do Profissional da Propaganda. Da Agricultura. Nacional da Vacinação. Dia Música Popular Brasileira
A MELHOR PAUTA DE PORTO VELHO (II)
Nas muitas vezes que veio a Porto Velho quem “batia ponto” no “Café Santos” era o ministro do Interior Rangel Reis, com o governador Humberto Guedes.
Foi ali que Humberto Guedes fez a primeira cobrança pública a favor do Estado e cobrou do Ministério do Interior tratamento melhor a Rondônia, em relação aos outros dois territórios, explicando: Continuando como está é agir contra o interesse nacional”
Passava ali a maior parte da população de Porto Velho no ir-e-vir de cada dia e sempre tinha novidade. Desde cedo o balcão ficava pequeno para quem ia tomar cafezinho, e em meu caso ajudou a aprender Rondônia.
Jornalista Montezuma Cruz: "O Café Santos tinha seu glamour, onde encontrávamos 60% de nossas fontes. Lá conheci juízes, cantores, seringalistas, afro-antilhanos, militares, indígenas, mulheres, advogados, religiosos e até foragidos da lei”.
"Para os fumantes ou só queria um bom café, era só encostar no balcão circular, daí engatar um bom papo e até fechar negócios; saudades dessa época."
Encostado numa coluna do “Café Santos”, com o paletó no braço, o vereador João Gonzaga
