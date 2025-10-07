“O Agente Secreto” é cotado para cinco indicações ao Oscar 2026, diz site

Publicada em 07/10/2025 às 11h43
O cinema brasileiro pode voltar ao centro das atenções em Hollywood. Segundo previsão publicada pelo conceituado site americano The Hollywood Reporter, o longa “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, está cotado para disputar até cinco categorias no Oscar 2026. A estreia está marcada para 6 de novembro.
De acordo com a publicação, o filme aparece entre os favoritos a Melhor Filme, ao lado de produções como Uma Batalha Após a Outra, Hamnet, Pecadores, Sentimental Value, It Was Just an Accident, Bugonia, Casa de Dinamite, Jay Kelly e Train Dreams.
Além dessa categoria principal, O Agente Secreto também é apontado como potencial indicado a Melhor Filme Internacional, Melhor Diretor (Kleber Mendonça Filho), Melhor Roteiro Original (também assinado pelo cineasta) e Melhor Ator (Wagner Moura). Há ainda possibilidade de concorrer a Melhor Atriz Coadjuvante, com Tânia Mara.
Ambientado no Recife de 1977, o filme acompanha Marcelo (Moura), um especialista em tecnologia que retorna à cidade natal em busca de tranquilidade, mas acaba se envolvendo em uma trama repleta de mistério, conspiração e segredos sombrios.
