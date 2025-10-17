Publicada em 17/10/2025 às 10h58
Neste sábado (18), às 19h no Calçadão Manelão no Mercado Cultural acontece o 1°Concurso de Marchinhas Mávilo Melo, com o tema: “As Jades”. “A idealização desse concurso é uma singela homenagem aos nossos compositores que são todos locais, e ainda uma forma de prestigiar aqueles que todos os anos se dedicam a compor as marchinhas da Banda”, disse a presidente do bloco, Siça Andrade.
As marchinhas da Banda que ecoam e alegram os foliões no sábado de Carnaval são todas de autoria própria, pois a Banda do Vai Quem Quer como Patrimônio Imaterial e Cultural do nosso Estado e do município de Porto Velho preza pela valoração e o incentivo a nossa cultura popular.
E nesse sábado (18), Siça convida a todos para prestigiarem o evento: “Você folião, que também está com saudades da Banda do Vai Quem Quer, venha prestigiar e conhecer os nossos compositores no 1° Concurso de Marchinhas Mávilo Melo. Vai ser lá no Mercado Cultural a partir das 19h.
