Mostra Cultural do Judiciário faz campanha de doação de fraldas com ingressos gratuitos

Este ano a Mostra Cultural do Judiciário de Rondônia completa 10 anos e os ingressos para o evento já estão disponíveis para aquisição gratuitamente por meio da plataforma Sympla. Apesar da gratuidade, todo o público é convidado a participar da campanha que une arte solidariedade, com a doação de fraldas adultas, geriátricas e infantis, que serão destinadas a instituições de caridade.
Em 2023, na última edição, o público aderiu à mobilização e o evento arrecadou mais de 1.500 pacotes de fraldas descartáveis, que foram entregues às famílias atendidas pela Escola Abnael Machado de Lima, em Porto Velho, que atende crianças, adolescentes e adultos com diversas deficiências.
As doações podem ser entregues nos prédios do Judiciário (fóruns, Emeron e Tribunal de Justiça) em todo o Estado ou na entrada do evento.
A VII mostra cultural será realizada nos dias 4 e 5 de novembro no Teatro Palácio das Artes, em Porto Velho, a partir das 19h. No palco, juízes(as), servidores(as), estagiário(a) e familiares, que brindam o público com apresentações voltadas ao tema do evento, "Povos, histórias e Justiça: o reflexo da nossa gente", escolhido pelos próprios servidores(as).
No link do evento, no Sympla, é possível conferir a programação completa dos dois dias.
