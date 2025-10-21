Ministério Público de Rondônia e parceiros alinham estratégias para a 12ª edição do projeto MP Itinerante

Publicada em 21/10/2025 às 16h26
O Ministério Público de Rondônia (MPRO) realizou, nesta terça-feira (21/10), reuniões preparatórias das atividades a serem realizadas na 12ª edição do projeto MP Itinerante, prevista para ocorrer de 24 a 27 de novembro nos municípios de Candeias do Jamari e Porto Velho. Os encontros foram conduzidos pelo Procurador de Justiça Marcos Valério Tessila de Melo, coordenador do Centro de Apoio Operacional Unificado (Caop Uni) e responsável pelo projeto.
As reuniões tiveram como propósito apresentar a dinâmica do projeto e alinhar aspectos como os pontos de atendimento, estratégias de comunicação e formas de mobilização da comunidade. No primeiro encontro com os parceiros do projeto foram debatidas colaborações com instituições federais e estaduais, visando ampliar a gama de serviços disponibilizados à população. A segunda reunião da manhã foi realizada com Promotorias de Justiça e Grupos de Atuação Especial de Tutela Coletiva (Gaes), voltada à operacionalização da atividade.
O Procurador de Justiça Marcos Valério Tessila de Melo relembrou que, em três anos de projeto, as regiões prioritárias do Estado já foram atendidas. Ressaltou a relevância da reunião preparatória enquanto um momento de diálogo produtivo e alinhamento estratégico. “Nesta reunião estamos articulando com todos os parceiros e instituições para que tenhamos uma adesão significativa e consigamos levar cada vez mais serviços a todas essas localidades”, diz o Coordenador do MP Itinerante.
Serviços
O MP Itinerante promove cidadania e oferece uma variedade de serviços à população, como emissão de documentos, atendimentos vinculados a programas sociais, acolhimento de denúncias, inspeções em unidades públicas, entre outros.
A ação tem como principal objetivo fortalecer a presença do Ministério Público junto às comunidades, especialmente aquelas situadas em áreas mais afastadas dos centros urbanos. Nesta fase, as ações serão direcionadas às zonas sul e leste da capital e ao município de Candeias do Jamari.
Localidades atendidas
A 12ª edição do MP Itinerante atenderá, das 8h às 17h, nos seguintes locais:
Dia 24/11/2025 – Escola Carlos Drumond de Andrade (Candeias do Jamari)
Dia 25/11/2025 – Escola Flora Calheiros Cotrin (Porto Velho)
Dia 26/11/2025 – Escola Capitão Cláudio Manoel da Costa (Porto Velho)
Dia 27/11/2025 – Colégio Tiradentes da Polícia Militar VII (Porto Velho)
A iniciativa reafirma o compromisso constitucional do Ministério Público em assegurar o acesso da população aos seus direitos, atuando de forma ativa na promoção da cidadania e no fortalecimento dos mecanismos de controle social.
