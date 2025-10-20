Mês do Servidor: musical canta o Brasil em diversidade de ritmos, acordes e melodias

Publicada em 20/10/2025 às 16h01
Do contagiante forró à crítica social do rock, passando pela toada amazônica e a sensorialidade da canção rondoniense, o musical "Canto Para Todos - Todos os Cantos" apresenta o Brasil em seus ritmos, acordes e melodias, propondo uma rica imersão na sonoridade nacional. O espetáculo, uma realização do Ministério Público de Rondônia (MPRO), teve sua estreia no último sábado (18/10), no Teatro Guaporé, em Porto Velho. Novas apresentações estão agendadas para Capital e também para Ariquemes e Ji-Paraná.
O musical é interpretado pelo coral Canto Livre, composto por integrantes do MPRO e comunidade, acompanhado de banda ao vivo. A apresentação marca a tradicional programação institucional alusiva ao mês do servidor público, desenvolvida pela Procuradoria-Geral de Justiça.
“O evento de hoje, tão carinhosamente executado pelo grupo musical da nossa instituição, celebra os servidores do MP, a identidade e o pertencimento à nossa casa, e também homenageia a sociedade, destinatária do nosso trabalho. É um momento de integração e fortalecimento de laços, por meio de uma ação que promove cultura, lazer, reflexão, paz e amor”, disse o Procurador-Geral de Justiça, Alexandre Jésus de Queiroz Santiago.
O coral cênico une vozes e performance coreografada a um repertório composto por clássicos da música brasileira, evocando, de norte a sul, os diferentes brasis. No passeio musical, o grupo revisita Adoniran Barbosa, Raul Seixas, fazendo uma suave transição para Caetano Veloso, Gilberto Gil, perpassando pelo rock nacional e sertanejo para, finalmente, trazer a música amazônida e, com ela, o ritmo da floresta.
A identidade rondoniense surge a partir de Bado e Zezinho Maranhão, que retratam a mata, a fauna, e a cultura do estado. Em perspectiva, as canções dimensionam a essência sonora da produção artística local.
“Achei o espetáculo maravilhoso. Música é cultura. Precisamos de mais eventos assim”, disse Maura Gomes, servidora pública, que mora em Natal (RN), mas veio a Porto Velho para prestigiar a irmã, que integra o coral.
O autônomo Luciano Santana também aprovou a qualidade do musical, destacando que ações dessa natureza, vindas do poder público, ajudam a fomentar a cultura local, além de estabelecer uma relação mais próxima do MP com a sociedade. “A instituição está de parabéns pela iniciativa”, afirmou.
O trabalho tem a direção musical da maestrina Sabrynne Sena. O coral é acompanhado pelos instrumentistas Mauro Araújo (piano e flauta); João Marin (baixo); João Luiz Filho (guitarra); Airton Marin (violão e piano) e Yan Morais (percussão).
Novas apresentações
Porto Velho
O musical "Canto para Todos – Todos os Cantos" tem apresentações agendadas para o dia 29, 30 e 31 de outubro, às 19h30, no Teatro Guaporé.
Ariquemes
No dia 6 de novembro, o espetáculo tem sessão prevista em Ariquemes, no Teatro Estadual Belas Artes, às 19h30.
Ji-Paraná
Em 7 de novembro, será a vez de Ji-Paraná, no Auditório Leila Barreiros, às 19h30.
Os ingressos poderão ser obtidos uma hora antes do espetáculo, mediante a entrega de um 1kg de alimento não perecível.
