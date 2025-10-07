“Me senti desrespeitado”: Músico critica Toni Garrido após mudança em “Girassol”
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 07/10/2025 às 11h38
Nos acompanhe pelo Google News

O cantor e compositor Da Ghama, um dos fundadores do grupo Cidade Negra, se manifestou nas redes sociais após Toni Garrido alterar um trecho da música “Girassol” durante o programa Altas Horas, da TV Globo, exibido no último sábado (4). Toni substituiu o verso “pra ser homem tem que ter a grandeza de um menino” por “pra ser homem tem que ter a grandeza de uma menina”, afirmando considerar a letra original “machista”.

Em vídeo publicado no Instagram, Da Ghama criticou a mudança e disse ter se sentido ofendido. “Coisa machista? Hétero machista? Como assim? Me senti altamente desrespeitado como compositor”, afirmou. Segundo ele, o trecho fala sobre pureza e humildade, não sobre gênero. “A ideia era mostrar que o homem que faz a guerra deve reencontrar a doçura e a pureza de uma criança. Essa é a mensagem da canção”, explicou.

O músico lembrou ainda que “Girassol”, lançada em 2002, sempre teve como propósito transmitir uma mensagem de luz e positividade. “É um hino que incentiva bons pensamentos”, reforçou.

A publicação de Da Ghama gerou ampla repercussão. Artistas como Arlindinho, Eriberto Leão e Juliano Cazarré comentaram em apoio ao compositor. “O amigo fez merda. Amo ele, mas viajou e muito”, escreveu Arlindinho. Já Leão citou um trecho bíblico — “Só entrará nos reinos do céu quem for uma criança” — para defender a letra original. Cazarré também destacou: “A música é perfeita. Está na lista das que escuto com as crianças no caminho da escola.”

Composta em parceria por Toni Garrido, Da Ghama, Pedro Luís e Lazão, a canção “Girassol” se tornou um dos maiores sucessos da banda Cidade Negra.

 

Da Ghama Toni Garrido Cidade Negra Girassol Altas Horas polêmica música brasileira letra machista Eriberto Leão Juliano Cazarré
Imprimir imprimir