“Me senti desrespeitado”: Músico critica Toni Garrido após mudança em “Girassol”

O cantor e compositor Da Ghama, um dos fundadores do grupo Cidade Negra, se manifestou nas redes sociais após Toni Garrido alterar um trecho da música “Girassol” durante o programa Altas Horas, da TV Globo, exibido no último sábado (4). Toni substituiu o verso “pra ser homem tem que ter a grandeza de um menino” por “pra ser homem tem que ter a grandeza de uma menina”, afirmando considerar a letra original “machista”.
Em vídeo publicado no Instagram, Da Ghama criticou a mudança e disse ter se sentido ofendido. “Coisa machista? Hétero machista? Como assim? Me senti altamente desrespeitado como compositor”, afirmou. Segundo ele, o trecho fala sobre pureza e humildade, não sobre gênero. “A ideia era mostrar que o homem que faz a guerra deve reencontrar a doçura e a pureza de uma criança. Essa é a mensagem da canção”, explicou.
O músico lembrou ainda que “Girassol”, lançada em 2002, sempre teve como propósito transmitir uma mensagem de luz e positividade. “É um hino que incentiva bons pensamentos”, reforçou.
A publicação de Da Ghama gerou ampla repercussão. Artistas como Arlindinho, Eriberto Leão e Juliano Cazarré comentaram em apoio ao compositor. “O amigo fez merda. Amo ele, mas viajou e muito”, escreveu Arlindinho. Já Leão citou um trecho bíblico — “Só entrará nos reinos do céu quem for uma criança” — para defender a letra original. Cazarré também destacou: “A música é perfeita. Está na lista das que escuto com as crianças no caminho da escola.”
Composta em parceria por Toni Garrido, Da Ghama, Pedro Luís e Lazão, a canção “Girassol” se tornou um dos maiores sucessos da banda Cidade Negra.
