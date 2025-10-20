Mais de 260 famílias da zona Leste de Porto Velho recebem títulos definitivos após décadas de espera

Publicada em 20/10/2025 às 09h37
Em mais um avanço na política de habitação e regularização fundiária, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade (Semdec), realizou neste sábado (18) a entrega de 269 Títulos Definitivos de Propriedade a famílias que vivem nos empreendimentos habitacionais FNHIS III, FNHIS IV, FNHIS VII e Pró-Moradia Leste I, localizados na zona Leste da capital.
Com emoção e sentimento de vitória após quase duas décadas de espera, a presidente da Associação de Moradores, Luzinilce Ferreira, relembrou a longa trajetória por moradia digna e celebrou a conquista do documento tão sonhado.
“Eu fiz a inscrição da minha casa há 18 anos. Vivia pagando aluguel pra lá e pra cá, lutando até hoje. Graças a Deus, estamos recebendo nosso documento, e com muito orgulho represento essa associação e todos os moradores”, disse Luzinilce.
Irismar Schonardie não conteve as lágrimas ao lembrar os anos de espera. Cada palavra carrega a emoção de quem acreditou e finalmente viu o sonho da casa própria se tornar realidade. “Eu gostaria muito de ter recebido antes, porque foram 20 anos de espera. As lágrimas são de muita emoção e alegria, porque confiei e consegui minha bênção. Agradeço muito à Prefeitura por isso”, afirmou, emocionada.
O prefeito Léo Moraes comemorou o recorde de entregas de escrituras e ressaltou que cada documento representa um sonho realizado, um novo começo e o sentimento de pertencimento que transforma vidas.
“É o maior número de entregas de escrituras no primeiro ano de gestão na história de Porto Velho. Teremos novos equipamentos e softwares para acelerar ainda mais esse processo, porque isso não é apenas um papel, é segurança jurídica, tranquilidade, perspectiva de dias melhores, brilho nos olhos da população e a certeza de que essa é sua moradia. Isso traz pertencimento. Estou muito feliz por isso. O melhor está por vir”, declarou o prefeito.
O secretário da Semdec, Raimundo Alencar, reforçou o compromisso da gestão com a continuidade das ações de habitação social e o atendimento aos grupos prioritários. “Esses empreendimentos têm uma característica especial: são destinados também a pessoas com deficiência e neurodivergentes. Vamos continuar avançando com essas ações”, afirmou.
A Prefeitura de Porto Velho reforça seu compromisso de garantir moradia digna, segurança jurídica e qualidade de vida para a população. A regularização fundiária é um passo essencial para a construção de uma cidade mais justa e inclusiva.
