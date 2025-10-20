INTERIOR

Justiça de Rondônia “barra” acordo extrajudicial avaliado em mais de R$ 2,5 milhões entre município e empresa de informática

Juiz Gustavo Lindner indefere homologação de acordo entre a Prefeitura de Cerejeiras e a empresa Ajucel Informática, apontando divergência de valores e exigindo novo cálculo antes de qualquer pagamento via precatório