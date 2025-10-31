Judiciário de Rondônia marca presença no 96º Encoge no Rio de Janeiro

Publicada em 31/10/2025 às 16h42
O Poder Judiciário de Rondônia marcou presença no 96º Encontro Nacional de Corregedores e Corregedoras da Justiça do Brasil (Encoge) e no 8º Fórum Fundiário Nacional (FFN), eventos realizados simultaneamente entre os dias 29 e 31 de outubro, no Rio de Janeiro.
Ao longo de três dias, o encontro promoveu debates sobre temas como independência da magistratura, juízo de garantias, gestão das atividades extrajudiciais e regularização fundiária.
O corregedor-geral da Justiça de Rondônia, desembargador Gilberto Barbosa, ocupa espaço central no encontro, já que neste ano ocupa o cargo de presidente do Colégio de Corregedores e Corregedoras da Justiça do Brasil (CCOGE), idealizador do evento.
"Para além de um momento de confraternização entre corregedores e corregedoras de todo o Brasil, o Encoge é um momento de interlocução, é um trabalho voltado para o fortalecimento do Poder Judiciário como um todo", ressaltou o magistrado.
Também participaram do encontro o desembargador Glodner Luiz Pauletto, eleito corregedor-geral da Justiça para o biênio 2026/2027, a juíza Silvana Maria de Freitas e os juízes Paulo Fabricio e Cristiano Mazzini, que compartilharam experiências do Judiciário rondoniense com os demais presentes.
Sobre o evento
Reconhecido como um dos principais eventos da agenda das corregedorias brasileiras, o Encoge integra atividades como palestras, oficinas, painéis e debates destinados ao aprimoramento da atuação do Poder Judiciário.
Paralelamente, o Fórum Fundiário Nacional incentiva a discussão de soluções inovadoras para a regularização fundiária em diferentes realidades regionais, com foco na promoção da Justiça social, sustentabilidade e garantia do direito constitucional à moradia digna.
A edição deste ano foi promovida pelo CCOGE, com apoio da Corregedoria-Geral da Justiça do Rio de Janeiro.
