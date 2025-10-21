Ji-Paraná amplia geração de empregos e lidera oferta de vagas

Publicada em 21/10/2025 às 08h33
A geração de empregos segue em alta em Rondônia. Nesta semana, Ji-Paraná lidera o ranking estadual com 147 vagas abertas, o maior número entre os municípios rondonienses. Ao todo, 527 novas oportunidades de trabalho foram disponibilizadas em todo o estado, totalizando 3.096 vagas ativas no sistema do governo de Rondônia.
O avanço nas contratações é resultado das políticas públicas voltadas ao fortalecimento do mercado de trabalho, por meio de ações de intermediação e qualificação profissional coordenadas pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec), com apoio do Sistema Nacional de Emprego (Sine-RO). As oportunidades abrangem desde o comércio e serviços até o setor técnico e industrial.
SETORES EM DESTAQUE
Em Ji-Paraná, a função com maior número de vagas é vendedor, com 27 oportunidades abertas; seguida por técnico de obras e técnico de utilidade, com 10 vagas cada. O município também apresenta alta demanda em áreas como construção civil, atendimento e logística, reforçando o dinamismo econômico local.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou que os investimentos em políticas de empregabilidade refletem o compromisso do governo com o desenvolvimento humano e econômico. “Rondônia segue sendo um dos estados que mais geram oportunidades na Região Norte. Temos trabalhado para apoiar o setor produtivo e conectar cada vez mais o cidadão ao mercado de trabalho formal, ampliando renda e qualidade de vida.”
Segundo o secretário da Sedec, Lauro Fernandes, a ampliação das vagas confirma a eficiência das ações integradas entre governo, empresas e trabalhadores. “Estamos fortalecendo a intermediação de mão de obra, promovendo cursos e capacitações e aproximando as pessoas das oportunidades que surgem em cada região. Ji-Paraná é um exemplo claro de que esse esforço conjunto traz resultados positivos”, enfatizou.
OPORTUNIDADES POR TODO ESTADO
Os interessados devem realizar a inscrição pelo site ou aplicativo, onde é possível consultar as oportunidades disponíveis e acompanhar o processo de seleção. O Sine Estadual oferece atendimento e suporte aos candidatos que necessitam de auxílio no cadastro ou encaminhamento às vagas.
As cidades com maior número de oportunidades nesta semana são: Ji-Paraná (147 vagas); Porto Velho (87); Cacoal (67); Pimenta Bueno (60); Vilhena (58); e Ariquemes (31), demonstrando a distribuição equilibrada de empregos e o fortalecimento do mercado de trabalho em todas as regiões de Rondônia.
