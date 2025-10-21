Jader Filho: Reforma Casa Brasil vai ampliar acesso ao crédito e impulsionar empregos

Publicada em 21/10/2025 às 11h21
O ministro Jader Filho explicou que o Programa Reforma Casa Brasil busca oferecer condições de financiamento mais vantajosas do que as disponíveis atualmente no mercado. Foto: Diego Campos/Secom-PR
O ministro Jader Filho (Cidades) participou nesta terça-feira, 21 de outubro, do Bom Dia, Ministro. Durante a entrevista a profissionais de rádio e portais de várias regiões do país, ele destacou que o Programa Reforma Casa Brasil, lançado nesta segunda-feira (20) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é uma das principais frentes do Governo do Brasil para reduzir o déficit habitacional e assegurar moradia digna às famílias brasileiras.
“É uma das frentes que o governo ataca para que a gente possa diminuir o déficit habitacional no Brasil. Há famílias que não querem uma casa nova, mas reformar a sua, construir um banheiro, fazer um cômodo novo, rebocar uma parede”, explicou o ministro.
O Reforma Casa Brasil terá R$ 40 bilhões em crédito para reformas, ampliações e adequações. Desse total, R$ 30 bilhões virão do Fundo Social, com foco em famílias com renda de até R$ 9.600, e R$ 10 bilhões do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), para faixas de renda mais altas. O objetivo é facilitar o acesso ao crédito e fomentar a cadeia da construção civil, com geração de empregos locais.
É uma das frentes que o governo ataca para que a gente possa diminuir o déficit habitacional no Brasil. Há famílias que não querem uma casa nova, mas reformar a sua, construir um banheiro, fazer um cômodo novo, rebocar uma parede”
O programa entra em operação no dia 3 de novembro, por meio do site e do aplicativo da Caixa Econômica Federal, sem necessidade de comparecimento a agências. O processo será digital e simplificado. “Para facilitar a vida das pessoas, tudo poderá ser feito pelo aplicativo da Caixa. As famílias vão conseguir o crédito de maneira fácil e desburocratizada. A partir da simulação, o crédito é analisado e, após aprovação, 90% do valor é depositado na conta da família para a compra de materiais e pagamento da mão de obra”, detalhou Jader Filho.
O ministro explicou que a comprovação da execução será feita com o envio de fotos antes e depois da obra. “No fim, quando a família terminar a obra, tira uma foto e comprova que o serviço foi executado”, explicou.
JUROS — Com juros abaixo de 2% ao mês e pagamento em até 180 meses a depender da faixa de renda e do valor do empréstimo, o programa busca oferecer condições mais vantajosas do que as disponíveis atualmente no mercado. “O que buscamos foi colocar os juros mais baixos possíveis, abaixo das taxas praticadas nas lojas de material de construção. Usamos recursos do Fundo Social, formado por receitas do petróleo e do pré-sal, justamente para tornar esse crédito acessível”, destacou o ministro.
FOMENTO À ECONOMIA — Além de garantir melhoria nas condições de moradia, o Reforma Casa Brasil pretende impulsionar a economia local. “Vai ter mais oportunidades para pedreiros, carpinteiros, ferreiros e mestres de obra, porque as famílias vão precisar contratar esses profissionais. Com isso, movimentamos toda a cadeia da construção civil”, afirmou.
MINHA CASA, MINHA VIDA — Durante a entrevista, Jader Filho também destacou os avanços do Minha Casa, Minha Vida, relançado pelo governo em 2023. Segundo ele, já são 1,83 milhão de famílias com contratos assinados e 1,1 milhão de unidades em obra em todo o país. “Desde a recriação, o Minha Casa, Minha Vida vem realizando o sonho da casa própria e gerando emprego e renda. Para 2025, estão previstos cerca de R$ 145 bilhões em financiamentos, com a expectativa de chegar a R$ 160 bilhões no próximo ano, somando os novos investimentos”, afirmou.
SELEÇÕES – O ministro lembrou ainda que estão abertas as seleções para as modalidades Urbano, Rural e Entidades do programa. “Estamos garantindo que todas as famílias, seja nas cidades, no campo ou organizadas em movimentos sociais, possam ter acesso à moradia de qualidade”, concluiu.
CRÉDITO IMOBILIÁRIO — O ministro também destacou os avanços na política de crédito imobiliário e o fortalecimento das fontes de financiamento habitacional. Segundo ele, o Governo do Brasil tem trabalhado para ampliar os recursos disponíveis e garantir que mais famílias realizem o sonho da casa própria. “Quando começamos, no primeiro ano do governo do presidente Lula, tínhamos disponíveis R$ 66 bilhões. Já pedimos para 2026 um crédito de R$ 160 bilhões — cerca de R$ 100 bilhões a mais para que brasileiros e brasileiras possam realizar o sonho da casa própria”, afirmou.
FORTALECIMENTO – Jader explicou que o modelo de captação de recursos foi atualizado para garantir mais eficiência e sustentabilidade ao sistema, fortalecendo o setor habitacional e ampliando o acesso das famílias ao crédito, já que a alta das taxas de juros nos últimos anos afetou a principal fonte de financiamento da classe média — a poupança. “Com a taxa de juros elevada, as famílias passaram a aplicar o dinheiro em fontes de maior rentabilidade, o que diminuiu o saldo da poupança que tradicionalmente financiava o crédito imobiliário”.
QUEM PARTICIPOU — O “Bom Dia, Ministro” é uma coprodução da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom/PR) e da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Participaram do programa desta terça-feira a Rádio Nacional Brasília, Amazônia e Alto Solimões (EBC), Portal Diário do Pará Online (Belém/PA), Rádio Antena 1 (Salvador/BA), Rádio Guaíba (Porto Alegre/RS), Rádio Grande Rio AM (Petrolina/PE), Rádio Liga FM (Manaus/AM), Portal O Fator (Belo Horizonte/MG) e Rádio TV Metropolitana (Piracicaba/SP).
Comentários
Seja o primeiro a comentar!