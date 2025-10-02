Isabel Fillardis se emociona ao revelar homenagem a Preta Gil pouco antes da morte
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 02/10/2025 às 10h06
Nos acompanhe pelo Google News

Isabel Fillardis participou do programa “Saia Justa”, do GNT, nesta quarta-feira (1º), e emocionou o público ao relembrar uma homenagem feita à cantora Preta Gil, que faleceu em julho, aos 50 anos, vítima de câncer.

A atriz contou que sempre quis incluir uma música da artista em seu repertório e, após pesquisar, encontrou em “Vai Se Benzer” a canção que traduzia o momento que estava vivendo. “Fui pesquisar uma música que tivesse a ver com o que eu estava passando e, quando escutei ‘Vai Se Benzer’, falei: ‘É essa’. Tive a chance dela saber que estava sendo homenageada, acho que uma semana antes de partir”, relatou, emocionada.

Na ocasião, Preta já estava bastante debilitada pelo tratamento contra a doença. Para garantir que a cantora recebesse o carinho, Isabel contou com a ajuda da dermatologista Katleen da Cruz Conceição, que atendia às duas.

“Fiz um vídeo e a Preta mandou um coração. Ela sabia que estava sendo homenageada”, concluiu Isabel, entre lágrimas.

Isabel Fillardis Preta Gil Saia Justa GNT emocionada homenagem câncer Katleen da Cruz Conceição Vai Se Benzer show
Imprimir imprimir