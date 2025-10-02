Isabel Fillardis se emociona ao revelar homenagem a Preta Gil pouco antes da morte

Publicada em 02/10/2025 às 10h06
Isabel Fillardis participou do programa “Saia Justa”, do GNT, nesta quarta-feira (1º), e emocionou o público ao relembrar uma homenagem feita à cantora Preta Gil, que faleceu em julho, aos 50 anos, vítima de câncer.
A atriz contou que sempre quis incluir uma música da artista em seu repertório e, após pesquisar, encontrou em “Vai Se Benzer” a canção que traduzia o momento que estava vivendo. “Fui pesquisar uma música que tivesse a ver com o que eu estava passando e, quando escutei ‘Vai Se Benzer’, falei: ‘É essa’. Tive a chance dela saber que estava sendo homenageada, acho que uma semana antes de partir”, relatou, emocionada.
Na ocasião, Preta já estava bastante debilitada pelo tratamento contra a doença. Para garantir que a cantora recebesse o carinho, Isabel contou com a ajuda da dermatologista Katleen da Cruz Conceição, que atendia às duas.
“Fiz um vídeo e a Preta mandou um coração. Ela sabia que estava sendo homenageada”, concluiu Isabel, entre lágrimas.
