Inscrições para cursos profissionalizantes remotos estão abertas até 9 de novembro, em todos os municípios rondonienses

Publicada em 31/10/2025 às 16h15
O avanço tecnológico motiva estudantes a buscarem novos conhecimentos no mundo virtual. Nesse ritmo da era moderna, o Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep), está com inscrições abertas até 9 de novembro, para cursos remotos que vão contemplar todos os municípios rondonienses. Para se inscrever o candidato deve acessar o link disponibilizado no site da instituição https://rondonia.ro.gov.br/publicacao/cursos-de-qualificacao-remoto-inscricoes-29-10-2025-a-09-11-2025/
A escolaridade mínima para participar é ensino fundamental incompleto. As aulas acontecerão na plataforma online gratuita de aulas e serão híbridas, sendo duas horas na modalidade remota e duas horas com atividades na plataforma online. Os alunos receberão certificado mediante a participação de todas as atividades e avaliações.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o ensino online está sendo fundamental na estratégia da gestão estadual em levar educação profissional para todas as regiões do estado. “O governo trabalha e investe no desenvolvimento socioeconômico do estado para garantir a qualificação da mão de obra nos 52 municípios”, salientou.
Com a democratização do ensino profissionalizante, muitos jovens estão se antecipando na busca por conhecimentos, visando a construção de uma carreira de sucesso. A estudante Ângely Cristine Coelho, de 16 anos, fez o curso remoto de Psicologia e Comportamento Organizacional, pois sonha em ser psicóloga. “Quero essa profissão porque gosto de conversar para poder ajudar as pessoas”, argumentou a moradora do Bairro Ulisses Guimarães, em Porto Velho, que cursa o 2º ano do ensino médio.
Segundo a presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, os cursos remotos integram a proposta pedagógica da instituição, que tem trabalhado com a interiorização da educação profissional. “Estamos levando a formação até o estudante porque trabalhamos com inovação e equidade, sempre visando o ensino de qualidade para a população rondoniense”, frisou.
CURSOS OFERTADOS
Relações Interpessoais
E-commerce
Automaquiagem
Ética e Cidadania Organizacional
Gestão da Qualidade II
Logística Reversa e o Impacto Ambiental
Prática de Departamento Pessoal
Auxiliar Administrativo
Empreendedorismo
Gestão de Pessoas
Técnica de Redação e Arquivo
Sistemas Operacionais
Planejamento e Orçamento de Obras
Recepção e Atendimento ao Turista
