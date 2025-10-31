Inscrições para cursos profissionalizantes remotos estão abertas até 9 de novembro, em todos os municípios rondonienses
Por João Albuquerque
Publicada em 31/10/2025 às 16h15
O avanço tecnológico  motiva estudantes a buscarem novos conhecimentos no mundo virtual. Nesse ritmo da era moderna, o Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep), está com inscrições abertas até 9 de novembro, para cursos remotos que vão contemplar todos os municípios rondonienses. Para se inscrever o candidato deve acessar o link disponibilizado no site da instituição https://rondonia.ro.gov.br/publicacao/cursos-de-qualificacao-remoto-inscricoes-29-10-2025-a-09-11-2025/CCC

A escolaridade mínima para participar é ensino fundamental incompleto. As aulas acontecerão na plataforma online gratuita de aulas e serão híbridas, sendo duas horas na modalidade remota e duas horas com atividades na plataforma online. Os alunos receberão certificado mediante a participação de todas as atividades e avaliações.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o ensino online está sendo fundamental na estratégia da gestão estadual em levar educação profissional para todas as regiões do estado. “O governo trabalha e investe no desenvolvimento socioeconômico do estado para garantir a qualificação da mão de obra nos 52 municípios”, salientou.

Com a democratização do ensino profissionalizante, muitos jovens estão se antecipando na busca por conhecimentos, visando a construção de uma carreira de sucesso. A estudante Ângely Cristine Coelho, de 16 anos, fez o curso remoto de Psicologia e Comportamento Organizacional, pois sonha em ser psicóloga. “Quero essa profissão porque gosto de conversar para poder ajudar as pessoas”, argumentou a moradora do Bairro Ulisses Guimarães, em Porto Velho, que cursa o 2º ano do ensino médio.

Segundo a presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, os cursos remotos integram a proposta pedagógica da instituição, que tem trabalhado com a interiorização da educação profissional. “Estamos levando a formação até o estudante porque trabalhamos com inovação e equidade, sempre visando o ensino de qualidade para a população rondoniense”, frisou.

CURSOS OFERTADOS 

Relações Interpessoais

E-commerce

Automaquiagem

Ética e Cidadania Organizacional

Gestão da Qualidade II

Logística Reversa e o Impacto Ambiental

Prática de Departamento Pessoal

Auxiliar Administrativo

Empreendedorismo

Gestão de Pessoas

Técnica de Redação e Arquivo

Sistemas Operacionais

Planejamento e Orçamento de Obras

Recepção e Atendimento ao Turista

