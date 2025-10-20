IFRO disponibiliza formulário de manifestação de interesse para expositores participarem da II Feira Agroecológica em Ji-Paraná

Publicada em 20/10/2025 às 15h18
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) disponibilizou o formulário de manifestação de interesse para participação na II Feira da Agricultura Familiar e Agroecológica, que será realizada no Campus Ji-Paraná, entre os dias 5 e 7 de novembro. O evento tem como objetivo fortalecer a produção familiar, valorizar práticas sustentáveis e promover a integração entre agricultores, instituições e comunidade.
As inscrições podem ser feitas até esta segunda, 20 de outubro, por meio do formulário disponível neste link. O número de participantes é limitado a 300 expositores, e as vagas serão preenchidas por ordem de manifestação de interesse. Caso o total seja ultrapassado, os demais inscritos comporão uma lista de espera.
As vagas são destinadas prioritariamente para agricultores familiares, extrativistas, indígenas, ribeirinhos, integrantes de movimentos sociais e servidores do IFRO envolvidos na organização do evento. O formulário também servirá para identificar demandas relacionadas a transporte, alimentação e alojamento dos participantes.
O transporte será oferecido pelo IFRO, com saída dos municípios onde existam campi da instituição ou onde houver maior concentração de expositores. O deslocamento dos assentamentos até os pontos de embarque deverá ser organizado em parceria com associações, cooperativas, sindicatos e movimentos sociais.
A alimentação durante o evento será gratuita para os participantes previamente inscritos. Já as refeições durante o trajeto de ida e volta ficam sob responsabilidade individual. Quanto ao alojamento, serão disponibilizados colchonetes, com prioridade para os expositores vindos de municípios mais distantes. Cada participante deve levar seus itens de higiene pessoal e roupa de cama.
Com início na manhã do dia 5 de novembro (quarta-feira) e encerramento na tarde do dia 7 de novembro (sexta-feira), a feira reunirá produtos e saberes da agricultura familiar e agroecológica de diversas regiões de Rondônia, promovendo comercialização, trocas de experiências e fortalecimento das redes de economia solidária.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!