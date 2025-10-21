Hospital Municipal de Jaru registra nascimento de gêmeos de parto natural

Publicada em 21/10/2025 às 08h22
Na madrugada desta segunda-feira, 20 de outubro, nasceram os gêmeos Alanna e Adson Bonfim Campos. Alanna chegou às 3h30, pesando 2,380 kg e medindo 40 cm. Cinco minutos depois, às 3h35, nasceu Adson, com 3,060 kg e 47 cm.
O parto foi natural, e a mamãe Patrícia recebeu toda a atenção e cuidado necessários para que esse momento fosse ainda mais especial.
O nascimento foi acompanhado pela equipe coordenada pelo médico obstetra Dr. Wellinton, com o apoio do pediatra Dr. Pedro, da enfermeira Daniele e das técnicas de enfermagem Mirian, Andrezza e Rozângela.
O prefeito Jeevrson Lima, destacou os investimentos realizados na saúde pública do município e a garantia de atendimento humanizado e de qualidade a todos que precisam. “Entre tantos nascimentos, tivemos a alegria em fazer parte de um momento inesquecível e especial, que foi o nascimento de dois novos jaruenses. Sejam bem-vindos ao mundo, Alanna e Adson! Que Deus, em sua infinita bondade, os abençoe e os faça crescer com saúde, sabedoria e alegria, enchendo de amor e felicidade a vida dos papais e do irmãozinho e toda família”, felicitou.
