Governo de Rondônia realiza Consulta Pública para implementação do referencial curricular estadual

O governo de Rondônia realiza, até o dia 30 de outubro de 2025, a Consulta Pública da BNCC Computação. A iniciativa da Secretaria de Estado da Educação de Rondônia (Seduc), conduzida em regime de colaboração pela Gerência de Desenvolvimento Curricular (GDC/CIRCAE/DGE), tem como objetivo coletar contribuições e sugestões de professores das redes estadual, municipal e privada de ensino, com vistas a subsidiar a implementação do referencial curricular estadual, alinhado à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e contextualizado ao Currículo de Rondônia.
A ação inclui o “Dia D da Consulta Pública da BNCC Computação”, marcado para 28 de outubro, momento em que as escolas e redes de ensino poderão mobilizar suas equipes para participar ativamente do processo. O banner digital da consulta disponibiliza tutoriais explicativos, vídeos orientativos e formulários específicos para cada etapa de ensino — Educação Infantil, Ensino Fundamental Anos Iniciais (1º ao 5º ano) e Ensino Fundamental Anos Finais (6º ao 9º ano). O material pode ser acessado pelo link.
HABILIDADES COGNITIVAS
A BNCC Computação busca garantir que os estudantes desenvolvam habilidades cognitivas relacionadas à tecnologia, desde os fundamentos até a resolução de problemas complexos por meio da programação. Além disso, propõe o estímulo ao pensamento crítico, ético e interdisciplinar sobre o uso das tecnologias, reconhecendo o pensamento computacional como uma competência essencial para o século XXI. As contribuições coletadas serão analisadas e incorporadas à proposta final, consolidando um currículo construído de forma colaborativa e representativa da identidade educacional rondoniense.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a iniciativa é fundamental para o fortalecimento da aprendizagem e o preparo dos estudantes para os desafios contemporâneos. “A construção participativa de um currículo voltado à computação fortalece a formação de cidadãos críticos e preparados para o mundo digital, promovendo uma educação pública de qualidade e alinhada às transformações tecnológicas do século XXI”, salientou.
A titular da Seduc, Albaniza Oliveira, ressaltou que o processo é uma oportunidade para que os profissionais da educação contribuam com a construção de um currículo moderno e inclusivo. “A participação dos professores é essencial para que o documento final represente a diversidade e as potencialidades das nossas redes de ensino, fortalecendo o desenvolvimento das competências digitais desde a educação básica.”
A gerente de Desenvolvimento Curricular da Seduc, Luciana Dermani, destacou o caráter colaborativo da ação e o impacto que o processo trará para o ensino em Rondônia. “A Consulta Pública é um momento fundamental de escuta e diálogo com os educadores, pois permite ajustar a proposta curricular à realidade das escolas e dos estudantes. Cada contribuição será analisada com responsabilidade para que a BNCC Computação seja um instrumento efetivo de transformação pedagógica.”
