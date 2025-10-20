Governo de Rondônia promove ação para realização de exames de mamografia, nos dias 23 e 24 de outubro em Porto Velho

Publicada em 20/10/2025 às 16h23
Com o objetivo de ampliar o acesso a exames de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, o governo de Rondônia, em parceria com o Hospital de Amor da Amazônia, realizará exames de mamografia, nos dias 23 e 24 de outubro, na carreta do amor, que estará no estacionamento de um estabelecimento comercial, localizado na Avenida Rio Madeira, nº 3.288, Bairro Flodoaldo Pontes Pinto, em Porto Velho. Os agendamentos ocorrerão nesta terça (21) e quarta-feira (22), das 10h30 às 21h30, no Espaço Saúde, localizado no segundo piso do estabelecimento comercial.
A iniciativa da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), é alusiva ao Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização sobre o câncer de mama e busca incentivar o autocuidado e reforçar a importância do acompanhamento regular com profissionais de saúde.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o governo tem trabalhado para intensificar as ações, ampliando horários de atendimento e levando unidades móveis de saúde para perto das mulheres, fortalecendo a saúde pública em todo o estado.
AGENDAMENTO
Mulheres a partir de 40 anos interessadas em realizar o exame devem comparecer ao Espaço Saúde, nos dias 21 e 22 de outubro, e apresentar os seguintes documentos: Cadastro de Pessoa Física (CPF), Registro Geral (RG), Cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e comprovante de residência.
O secretário de Estado da Saúde, Jefferson Rocha, ressaltou que a ação reforça o compromisso da gestão estadual com a saúde da mulher. “Estamos trabalhando, ampliando o acesso e garantindo um cuidado integral a saúde das mulheres rondonienses.”
Comentários
Seja o primeiro a comentar!