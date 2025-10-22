Governo de Rondônia amplia investimentos à primeira infância com expansão do programa Crescendo Bem para todo estado

Publicada em 22/10/2025 às 11h02
Depois de apresentar o novo kit enxoval do programa Mamãe Cheguei com a inclusão do berço portátil, em mais uma ação voltada à primeira infância em Rondônia, o governo do estado anunciou na terça-feira (21), por meio da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), a expansão do programa Crescendo Bem para os 19 municípios rondonienses que ainda não estavam sendo contemplados com a iniciativa.
O Crescendo Bem tem por objetivo fortalecer os vínculos familiares, promover melhorias na qualidade de vida das famílias beneficiárias, em especial no que se refere ao vínculo familiar e desenvolvimento infantil, desde a gestação até os 6 anos de idade. Até o momento, o programa estadual funcionava em 33 dos 52 municípios do estado com a transferência de renda no valor de R$ 100, mensais, para as famílias acompanhadas pelo programa federal Criança Feliz, com um investimento anual de cerca de R$ 5 milhões.
Assim como o programa Mamãe Cheguei, as famílias com gestantes podem fazer a inscrição no portal do governo de Rondônia para receber as visitas dos técnicos e o auxílio de R$ 100, caso já tenham crianças com a faixa etária indicada.
Com a expansão, além do apoio financeiro temporário a famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica para os 52 municípios, com base em critérios de elegibilidade, o programa passará a atender 19 municípios rondonienses com mais uma frente complementar, que é a visitação domiciliar para acompanhamento das gestantes e famílias com crianças na primeira infância, promovendo orientações e fortalecendo práticas de cuidado e desenvolvimento infantil. Para atender às famílias não assistidas pelo programa federal, o governo estadual passará a cofinanciar os municípios com o repasse de R$ 85 por pessoa acompanhada, que na prática são R$ 10 a mais que o valor atualmente repassado pelo governo federal aos municípios participantes do Criança Feliz. Esse valor de R$ 10 também será repassado aos 33 municípios para somar aos R$ 75 repassados pela União.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a primeira infância é de fundamental importância para o desenvolvimento humano, pois é quando o cérebro se desenvolve mais rapidamente, estabelecendo as bases para a saúde, aprendizado e bem-estar por toda a vida. Investir nesta fase é fundamental para que o estado continue avançando, tendo crianças saudáveis e com bom desempenho escolar, transformando-se na fase adulta em profissionais conscientes e prósperos. “Ao todo estão sendo injetados nos municípios mais de R$ 31 milhões com o Crescendo Bem, incluindo a compra de veículos para os Cras e Creas, notebooks e tablets para serem utilizados pela equipe de visitação das famílias, a partir da gestação”, evidenciou.
A secretária da Seas, Luana Rocha, reforçou que as experiências vividas na infância são fundamentais, por isso requer maior atenção, cuidados e estímulos para o pleno desenvolvimento. “Entendemos a importância da primeira infância e como é importante investir nesta fase da vida, por isso, para estimular as famílias que vinham sendo atendidas pelo Criança Feliz, o governo do estado criou, ainda em 2019, o auxílio financeiro para fortalecer esta política; e com o tempo sentimos a necessidade de expandir para que mais famílias sejam alcançadas e as crianças cresçam tendo uma vida mais digna e protegidas”, ponderou.
MAIS DE 7 MIL ATENDIMENTOS
Com base no Crescendo Bem, visitas são realizadas duas vezes por mês às gestantes em situação vulnerável e após o nascimento do bebê acontece uma visita por semana. Pelo menos 7.356 famílias já foram atendidas, desde 2020, quando começou a funcionar o programa estadual criado em 2019.
A expansão contempla os municípios de Cabixi, Cacaulândia, Castanheiras, Governador Jorge Teixeira, Jaru, Machadinho d’Oeste, Mirante da Serra, Nova União, Parecis, Pimenteiras do Oeste, Porto Velho, Primavera de Rondônia, Rio Crespo, São Felipe d’Oeste, São Miguel do Guaporé, Seringueiras, Teixeirópolis, Theobroma e Vale do Anari.
O ato de adesão dos municípios contou com a presença de prefeitos, primeiras-damas, secretários municipais de Assistência Social e representantes das Câmaras de Vereadores, do Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO) e da Defensoria Pública-Geral, bem como de secretários e demais componente do Comitê Estadual Intersetorial de Primeira Infância, que são a Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-RO), Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO), Polícia Civil do Estado de Rondônia (PCRO), Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO), Superintendência de Polícia Técnico-Científica (Politec), Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo (Fease), Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), Superintendência Estadual do Indígena (SI), Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog) e Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente (Conedca).
