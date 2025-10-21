Gestantes dos distritos da Ponta do Abunã recebem do governo de RO kits natalidade do programa Mamãe Cheguei

Publicada em 21/10/2025 às 16h42
Com uma novidade especial na composição do kit natalidade do programa Mamãe Cheguei, o governo de Rondônia realizou, nos dias 15 e 16 de outubro, uma série de encontros com as gestantes nos distritos da Ponta do Abunã, região de Porto Velho, para a entrega dos kits, agora contendo também um berço portátil, garantindo mais conforto, segurança e praticidade para as mamães e seus bebês.
A ação, de iniciativa da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), promoveu um espaço de acolhimento, escuta ativa e troca de experiências.
Durante os dois dias, além de ganharem os enxovais, as mamães participaram de palestras e rodas de conversa, recebendo orientações sobre saúde gestacional, maternidade e desenvolvimento da primeira infância. A programação começou no dia 15 de outubro, em Vista Alegre do Abunã. No dia 16, as atividades continuaram em Nova Califórnia e Extrema. Ao todo, 43 gestantes previamente cadastradas foram contempladas com os kits natalidade.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o programa Mamãe Cheguei é um exemplo do compromisso do estado com a Primeira Infância e o fortalecimento das famílias. “Cuidar das gestantes e dos bebês é investir no futuro de Rondônia. Com a entrada do berço portátil na composição do kit damos mais um passo para garantir dignidade e cuidado desde o início da vida”, evidenciou.
A secretária da Seas, Luana Rocha, destacou a importância do novo item e o compromisso da gestão estadual em atender também as regiões mais distantes do estado. “O berço portátil é uma inovação pensada especialmente para as mamães. Ele é leve, seguro e fácil de transportar, proporcionando conforto para o bebê e praticidade para a família. Cada entrega é um gesto de cuidado e carinho para com as mães rondonienses.”
ASSISTÊNCIA SOCIAL
O programa Mamãe Cheguei é uma iniciativa do governo de Rondônia, por meio da Seas, que visa acolher gestantes em situação de vulnerabilidade social, oferecendo itens essenciais para os primeiros meses de vida do bebê. As mães cadastradas são acompanhadas pela equipe especializada do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS).
INSCRIÇÕES
