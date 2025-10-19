SAÚDE

Fiscalização do TCE-RO revela avanços, aponta falhas e cobra soluções em hospitais de Porto Velho que afetam pacientes e profissionais de saúde

A ação integra o Programa Permanente de Fiscalização da Saúde, que une rigor técnico e escuta humanizada para induzir melhorias no atendimento à população e nas condições de trabalho dos profissionais da saúde.