Filho de Safadão surge após retirada de tumor no crânio: “Nada melhor do que ver seus filhos com saúde”

Três semanas depois de passar por uma cirurgia para retirar um tumor no crânio, Yhudy, filho de Wesley Safadão e Mileide Mihaile, voltou a aparecer nas redes sociais. O adolescente de 14 anos surgiu animado e bem-humorado em vídeos publicados pela mãe, que celebrou o avanço na recuperação do filho.
Nos stories, Mileide mostrou o garoto montando legos e comemorou o momento com emoção. “Yhudy chegou todo animado, e eu deixei os legos dele aqui para ele organizar. Está maravilhoso, graças a Deus! Nada melhor do que ver seus filhos com saúde”, disse a influenciadora.
O menino também aproveitou o celular da mãe para divulgar o bazar que ela está preparando. “Só para avisar que o bazar da minha mãe está chegando, tá? Beijos”, disse, arrancando sorrisos dos seguidores.
A cirurgia foi realizada no dia 19 de setembro, após o jovem apresentar fortes dores de cabeça. Exames identificaram um granuloma eosinófilo, conhecido como histiocitose de Langerhans, um tipo raro de tumor ósseo. Yhudy recebeu alta dois dias depois e vem apresentando evolução positiva desde então.
