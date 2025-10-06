Filha de Neymar quebra o braço e passa por atendimento médico: “Chorou muito de dor”

Por Redação | Rondônia Dinâmica
O jogador Neymar Jr. contou neste sábado (5) que sua filha Mavie precisou ser levada ao hospital após quebrar o braço. Em publicação nos stories do Instagram, o atleta compartilhou uma foto da menina com o braço engessado e apoiado por uma tipoia, no colo do pai.
“Chorou muito de dor, levamos ao hospital e agora já está tudo bem. Uns diazinhos com isso e já era”, escreveu o craque na legenda da imagem, tranquilizando os seguidores sobre o estado de saúde da filha.
Na foto, Mavie aparece sorridente, mesmo após o susto. Neymar não informou como o acidente aconteceu, e Bruna Biancardi, mãe da criança, ainda não se pronunciou sobre o episódio.
