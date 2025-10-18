Famílias do baixo Madeira recebem filtro de água potável que reduz escassez hídrica

Publicada em 18/10/2025 às 10h40
Na comunidade de Bom Jardim, situada a aproximadamente 70 quilômetros do perímetro urbano de Porto Velho, a falta de água potável sempre foi uma dificuldade enfrentada pelos moradores.
A dona de casa Luciléia da Silva Ribeiro, moradora há mais de 40 anos no povoado, recorda inúmeras situações críticas, já que a falta de água tratada era constante, obrigando famílias a se arriscarem por horas a fio no rio Madeira. “Todo mundo aqui pegava água em Cujubim Grande. A gente saía com meu motor pequeno (barco) e demorava muito para fazer esse transporte”, comentou Luciléia.
Cumprindo um dos papéis mais nobres do serviço público — o de proteger a sociedade em situação de vulnerabilidade, a Prefeitura de Porto Velho deu início a um inovador projeto que irá solucionar um problema histórico da escassez hídrica em localidades ribeirinhas dentro do território municipal.
Sistema utiliza apenas duas caixas d’água e um equipamento portátil de fácil instalação
Por meio de uma técnica que dispensa grandes estruturas — utilizando apenas duas caixas d’água e um equipamento portátil de fácil instalação, o sistema produz água própria para consumo, de alta qualidade e dentro dos padrões de potabilidade. Essa tecnologia será levada para as regiões mais afetadas pela escassez.
A comunidade Bom Jardim, onde vive dona Lucélia, na última sexta-feira (17), foi o primeiro local a receber o projeto, executado por equipes da Defesa Civil e da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) em parceria com a Universidade Federal de Rondônia (Unir) por meio do Departamento de Engenharia Civil.
Em Bom Jardim residem cerca de 50 famílias que sobrevivem da agricultura familiar e outras atividades do campo. Por décadas, essas pessoas se viram obrigadas a navegar por mais de três horas pelo rio Madeira em busca de água potável percorrendo vilarejos — um sofrimento e despesas desnecessárias que chegaram ao fim com a instalação do novo equipamento projetado para assegurar água limpa e saudável para todos.
Estrutura instalada em Bom Jardim garante o padrão de potabilidade estipulado pelo Ministério da Saúde (MS)
Água tratada em casa para os ribeirinhos significa mais qualidade de vida. A iniciativa da Prefeitura reduz queixas de diarreia e outros agravamentos de saúde em crianças, idosos e adultos. “Hoje, podemos dizer que nossa comunidade tem água potável a qualquer hora. Tinha muita gente que não acreditava, mas eu acreditei e hoje a Prefeitura está aqui”, lembra dona Lucélia.
De acordo com o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, garantir condições dignas às populações rurais é fundamental para o bom desempenho do Executivo Municipal e para o avanço econômico e social da cidade. “Assegurar que as comunidades rurais e ribeirinhas tenham a presença atuante da Prefeitura é uma das nossas metas, que vem sendo alcançada com ações inovadoras, econômicas, práticas e criativas. Dessa forma, driblamos as dificuldades e levamos o respeito que a nossa população merece”, destacou Léo Moraes.
Segundo Marcelo Melo Barroso, diretor do Departamento de Serviços Básicos da Seinfra, a estrutura instalada em Bom Jardim garante o padrão de potabilidade estipulado pelo Ministério da Saúde (MS). Ele também afirmou que o projeto será ampliado para outras áreas rurais e ribeirinhas.
“Esse equipamento trata qualquer água com alta turbidez e consegue reduzi-la a menos de um, que é o parâmetro exigido pelo Ministério da Saúde. Outras comunidades do baixo Madeira também irão receber o sistema. Estamos aqui para garantir o tratamento e fornecer água segura”, explicou Marcelo Barroso.
Texto: João Paulo Prudêncio
