Estudantes de Ji-Paraná representam Rondônia em Mostra Nacional de Robótica, no Espírito Santo

O projeto “Robótica em Sala de Aula: Ultrapassando fronteiras com o Sbotics” de autoria de quatro estudantes da escola Beatriz Ferreira da Silva, do município de Ji-Paraná, foi selecionado para apresentação na Mostra Nacional de Robótica (MNR), evento realizado entre os dias 15 e 18 de outubro, no Espírito Santo. A participação de Eloane Fernandes de Lima, Pedro Henrique Silva, Pedro Henrique, e Dyogo de Lana no programa, foi motivada pelo envolvimento dos estudantes na Oficina de Robótica da escola, desenvolvida na Sala de Recursos desde 2023, sob a orientação da professora do Atendimento Educacional Especializado (AEE), Eliete Pagno.
As oficinas de Robótica, desenvolvidas em Salas de Recursos Multifuncionais de 39 escolas da rede estadual de ensino são fruto do “Projeto de Educação Tecnológica na área de Robótica para alunos com altas habilidades/superdotação”, instituído em 2010, pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc), por meio da Gerência pela Educação Especial.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou a importância da iniciativa para o futuro da educação no estado. “Os investimentos do governo em ciência e tecnologia são fundamentais para evidenciar o potencial dos nossos jovens. Projetos como esse mostram que a escola pública também é um espaço de inovação.”
Segundo a titular da Seduc, Albaniza Oliveira, “a participação dos estudantes na Mostra Nacional de Robótica é a prova de que os investimentos realizados estão gerando resultados reais. Esses jovens representam o futuro da ciência, e ver o talento deles reconhecido em nível nacional reforça o compromisso da gestão estadual em continuar apoiando projetos que unem inclusão e excelência educacional”, destacou.
APRENDIZADO INTERDISCIPLINAR
A Mostra é uma iniciativa pública, gratuita e sem fins lucrativos, voltada para alunos do ensino fundamental, médio, técnico e superior, bem como para professores e pesquisadores da área. O evento promove o aprendizado interdisciplinar, estimulando jovens a seguirem carreiras científico-tecnológicas e valorizando os projetos desenvolvidos ao longo do ano letivo.
A Mostra Nacional de Robótica acontece em conjunto com a Etapa Nacional da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), ampliando seu alcance e relevância no cenário educacional e científico nacional. Os trabalhos mais bem avaliados concorrerão a bolsas de Iniciação Científica Júnior CNPq/MNR, incentivando a continuidade da pesquisa e o engajamento dos estudantes com a ciência e a tecnologia.
