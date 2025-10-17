Energisa homenageia cerca de 900 eletricistas que atuam pela empresa em Rondônia

Publicada em 17/10/2025 às 11h05
Nesta sexta-feira, 17 de outubro, é celebrado o Dia do Eletricista, data que reconhece os profissionais responsáveis por levar energia, literalmente, à vida das pessoas. Em Rondônia, a Energisa homenageia cerca de 900 eletricistas que atuam em diferentes regiões do estado, garantindo o funcionamento contínuo e seguro do sistema elétrico.
O papel dos eletricistas vai muito além da manutenção da rede de distribuição. Esses profissionais demonstram não apenas conhecimentos técnicos, mas também empatia, percepção de risco, atenção e solidariedade no dia a dia. "Muitas vezes eles lidam com imprevistos e situações emergenciais para atender à população, sempre respeitando as normas de segurança, que são a nossa regra de ouro", afirma Sabrina Amorim, coordenadora de Recursos Humanos da Energisa em Rondônia.
Segundo Sabrina, o dia 17 de outubro é também um lembrete da importância desses trabalhadores para o desenvolvimento do estado. “Eles garantem o acesso à energia elétrica e respondem prontamente às demandas de um serviço essencial, que sustenta o dia a dia das comunidades e impulsiona o crescimento econômico”, reforça.
Capacitação e valorização
Com foco na formação e valorização desses profissionais, a Energisa, em parceria com o SENAI, oferece gratuitamente Cursos de Formação para Eletricistas. A iniciativa prepara homens e mulheres para atuar no setor elétrico, proporcionando novas oportunidades de emprego e fomentando a mão de obra qualificada na região.
Uma dessas histórias é a de Mayara Lopes, 31, que iniciou sua trajetória no setor elétrico em 2021, após se tornar eletricista por meio do programa Geração Energia, iniciativa da Energisa que oferece capacitação técnica gratuita para jovens. Em um ambiente ainda majoritariamente masculino, ela se destacou pela dedicação e competência, conquistando respeito e espaço na profissão.
“Ser eletricista é mais do que lidar com fios e equipamentos. É ter coragem, sensibilidade e compromisso com a segurança e o bem-estar das pessoas. Tenho muito orgulho de representar tantas mulheres que estão mostrando que lugar de mulher também é nas alturas, com o cinturão de ferramentas e o uniforme da Energisa”, destaca Mayara.
Para a empresa, exemplos como o de Mayara simbolizam a diversidade e o protagonismo de seus colaboradores, que seguem firmes na missão de levar energia com segurança, qualidade e respeito à vida de todos os rondonienses.
