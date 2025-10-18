Encontros de Conscientização Tributária fortalecem diálogo entre a Sefin e municípios

Publicada em 18/10/2025 às 11h30
A Secretaria de Estado de Finanças de Rondônia (Sefin), em parceria com a Federação das Associações Comerciais e Empresariais de Rondônia (Facer), o Conselho Regional de Contabilidade (CRC/RO) e entidades locais, promoveu entre os dias 7 e 9 de outubro uma série de Encontros de Conscientização Tributária nas cidades de Ji-Paraná, Rolim de Moura e Cacoal.
Os eventos reuniram gestores públicos, contadores, empresários e representantes de entidades de classe, com o objetivo de aprofundar o diálogo sobre o cenário tributário atual e esclarecer as principais mudanças trazidas pela Reforma Tributária.
Com ampla adesão em todas as cidades, os encontros superaram as expectativas de público e foram um espaço de troca de experiências, aprendizado e fortalecimento da cultura fiscal em Rondônia. Entre os temas abordados estiveram a regularização do Microempreendedor Individual (MEI), as consequências do desenquadramento, o uso correto das transações financeiras via PIX e cartões, e os impactos das novas regras tributárias tanto para o setor público quanto para o privado.
O coordenador da Receita Estadual, Antônio Carlos, destacou que a iniciativa reforça o papel educativo do fisco e demonstra o comprometimento do governo do Estado, por meio da Sefin, em atuar de forma transparente e próxima dos contribuintes. “Esses encontros mostram que o diálogo é o melhor caminho para promover a conformidade fiscal. A Sefin tem se empenhado em ouvir as demandas dos municípios e orientar a sociedade sobre suas obrigações e direitos tributários, sempre com foco na justiça fiscal e no desenvolvimento sustentável do Estado”, ressaltou Antônio Carlos.
A parceria com entidades como a Facer e o CRC/RO também foi fundamental para o êxito das ações, permitindo uma abordagem técnica e prática sobre os desafios enfrentados no cotidiano da gestão fiscal e empresarial. O secretário adjunto da Sefin, Dr. Franco Maegaki Ono, destacou a importância da união entre o poder público e o setor produtivo para o fortalecimento da economia estadual. “A Sefin tem atuado com responsabilidade e diálogo para garantir um ambiente tributário mais equilibrado e favorável ao crescimento. A integração com as entidades de classe e com as prefeituras é essencial para avançarmos em políticas de educação fiscal que beneficiem toda a sociedade”, afirmou.
Diante do sucesso da ação, a Sefin já planeja expandir os Encontros de Conscientização Tributária para outros municípios, ampliando o alcance da educação fiscal e consolidando Rondônia como referência nacional em gestão tributária responsável e participativa.
