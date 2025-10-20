Publicada em 20/10/2025 às 11h17
Na manhã de sexta-feira, 17, a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf), promoveu uma animada comemoração ao Dia das Crianças no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Roda Moinho. O evento foi voltado especialmente para as crianças e famílias atendidas, proporcionando momentos de lazer, integração e o resgate de brincadeiras tradicionais.
A festividade foi marcada por muita alegria e diversão. As crianças participaram de brincadeiras como corrida do saco, corrida do ovo na colher, pintura facial e atividades com papel. Também aproveitaram o pula-pula e saborearam pipoca, cachorro-quente, bolo, doces e diversas guloseimas preparadas com carinho para o público.
O evento contou com a presença da secretária municipal de Assistência Social e Família, Sirlene Muniz, que acompanhou de perto as atividades e destacou a importância de ações como essa para fortalecer os vínculos familiares e promover momentos de felicidade às crianças atendidas pelos programas sociais do município.
A titular da pasta enfatizou ainda que a ação teve como objetivo proporcionar um momento de celebração e inclusão social, valorizando a infância e fortalecendo os laços familiares e comunitários. "A Semasf reforça seu compromisso em promover políticas públicas que garantam o bem-estar das famílias em situação de vulnerabilidade social”, destacou a secretária.
A manhã foi um verdadeiro sucesso e proporcionou sorrisos e memórias inesquecíveis para todos os participantes. A Prefeitura segue realizando ações que integram o cronograma de atividades em todos os CRAS do município, contemplando públicos de todas as idades e levando atenção especial a todos os bairros.
