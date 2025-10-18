Dia D da Vacinação - Ubs realizam imunização para crianças e adolescentes menores de 15 anos

Por ASSESSORIA
Publicada em 18/10/2025 às 09h16
18 de outubro - Dia Nacional da Vacinação. Crianças e adolescentes menores de 15 anos têm um compromisso com a saúde neste sábado!
As UBSs estarão abertas das 07h30 às 13h30 para atualizar a caderneta de vacinação da garotada.
Não esqueça de levar o cartão de vacinas!
A vacinação vai acontecer nas seguintes unidades:
2 de Abril • Km 5 • Dom Bosco • L1 Maringá • Juscelino Cardoso • José dos Santos (Orleans) • Nova Londrina • Nova Colina
Proteger quem a gente ama é um gesto de responsabilidade e cuidado!
Vacine! É rápido, gratuito e salva vidas.
