GOVERNANÇA

Destaques da semana do dia 13 a 17 de outubro: entrega histórica de 200 maquinários, Programa Mulher Protegida e exportações da carne já ultrapassou os US$ 1,1 bi

Entrega histórica de cerca de 200 maquinários e implementos agrícolas marcam compromisso do Governo de Rondônia com a agricultura