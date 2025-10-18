Destaques da semana do dia 13 a 17 de outubro: entrega histórica de 200 maquinários, Programa Mulher Protegida e exportações da carne já ultrapassou os US$ 1,1 bi

Publicada em 18/10/2025 às 08h10
A semana foi marcada por um intenso ciclo de entregas e investimentos estratégicos do governo de Rondônia, fortalecendo o desenvolvimento da infraestrutura, do agronegócio e das políticas sociais e educacionais do estado, para melhorar a vida da população em diferentes setores. Entre os destaques estão a entrega histórica de cerca de 200 maquinários e implementos agrícolas, um reforço fundamental para fortalecimento da agricultura rondoniense. Já esfera social recebeu atenção especial o programa “Mamãe Cheguei”, com entregas de kits de enxoval mais completos, agora com berço, e anúncio do cadastro on-line, oferecendo apoio essencial e cuidados às mães e recém-nascidos do estado. No segmento educacional, visando garantir o acesso e a permanência dos estudantes, especialmente em áreas remotas, o governo realizou a entrega de ônibus e embarcações para o transporte escolar.
Confira os destaques:
TRANSPORTE ESCOLAR
O governo do stado fortaleceu o transporte escolar com a entrega de oito ônibus e 26 embarcações, na terça-feira (14), em Porto Velho. Além disso, 3 vans adaptadas foram doadas pelo Ministério Público de Rondônia (MPRO).Também foram destinados à educação rondoniense 90 computadores, 90 monitores e 9 impressoras multifuncionais. O investimento total de R$ 8,4 milhões irá melhorar o transporte e o atendimento pedagógico dos estudantes da rede estadual.
APOIO DO MULHER PROTEGIDA
O governo de Rondônia já destinou mais de R$ 19 milhões ao Programa Mulher Protegida desde sua criação, em dezembro de 2021, beneficiando mulheres vítimas de violência doméstica nos 52 municípios do estado. O programa, que oferece apoio financeiro de até R$ 600 mensais, por 12 meses, ou parcelas especiais para casos de deslocamento interestadual que somam R$ 7.200,00, garantindo segurança e autonomia às beneficiárias, atendimento psicossocial e oportunidades de capacitação, segue como referência nacional no amparo à mulher em situação de vulnerabilidade.
EXPORTAÇÃO DE CARNE
Os resultados e status alcançados por Rondônia, decorrentes da parceria entre o produtor rural e a Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril (Idaron), transformou o estado em referência na defesa sanitária agropecuária, sendo uma das primeiras unidades federativas reconhecidas como área livre de Febre Aftosa sem vacinação, e atraíram novos compradores internacionais e a carne. Neste ano, de janeiro a setembro, o valor das exportações da carne já ultrapassou os US$ 1,1 bilhão, com mais de 226,8 mil toneladas exportadas, mais de 17,5% de aumento.
PECUÁRIA LEITEIRA
O governo de Rondônia intensifica ações de assistência técnica a produtores de leite, através do projeto de Consultoria Técnica e Gerencial para Produtor Rural da Pecuária Leiteira (Consultec), e com isto garante melhoria na renda familiar dos produtores. A ação é executada nos 52 municípios e 28 distritos, com apoio de 74 técnicos que se dedicam exclusivamente aos 2.046 produtores cadastrados e orientados pelos técnicos do projeto.
COMBATE ÀS QUEIMADAS
A implementação de estratégias integradas do governo de Rondônia no combate às queimadas em 2025, trouxeram resultados concretos. De acordo com dados divulgados pela Força-Tarefa Interinstitucional de Combate às Queimadas e Incêndios Florestais, durante coletiva de imprensa ocorrida na segunda-feira (13), o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) aponta que em Rondônia teve uma redução de 91,37% nos focos de calor. Essa queda expressiva é resultado do trabalho realizado pelas equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO) e Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), em conjunto com demais órgãos, como: a Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO), Polícia Civil do Estado de Rondônia (PCRO), Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO) e Ministério Público Federal (MPF).
MANEJO DO PIRARUCU
O governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), segue trabalhando nas ações de Manejo de Controle do Pirarucu (Arapaima gigas), invasor na Reserva Extrativista Estadual (Resex) Rio Cautário, localizada no município de Costa Marques. Ao longo das duas edições em 2025, foram retirados 415 indivíduos da espécie invasora, totalizando 22.775,6 quilos de pescado bruto.
ENTREGA HISTÓRICA DE MAQUINÁRIOS
A entrega histórica de cerca de 200 equipamentos e maquinários realizada pelo governo de Rondônia no Centro Tecnológico Vandeci Rack, em Ji-Paraná, busca apoiar o desenvolvimento da agricultura familiar. São plantadeiras, distribuidores de calcário, roçadeiras, vagões, caminhões pipa, caminhão basculantes e retroescavadeiras, que juntos, formam uma frota agrícola que beneficia 49 municípios, levando desenvolvimento a diversas regiões.
TECNOLOGIA APLICADA NA REGULARIZAÇÃO
O avanço tecnológico tem impulsionado a regularização fundiária em Rondônia. Com a aquisição de drones Spectral 2, câmeras de alta resolução, tablets e o software PIX4D Mapper, o governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado de Patrimônio e Regularização Fundiária (Sepat), moderniza suas ações para garantir mais precisão e agilidade no mapeamento de áreas urbanas e rurais. A tecnologia aprimora o trabalho das equipes e reforça o compromisso da gestão com a inovação, a transparência e o desenvolvimento fundiário do estado.
NOVIDADES NO MAMÃE CHEGUEI
O governo de Rondônia apresentou na quarta-feira (15), em Porto Velho, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), o novo kit enxoval do programa Mamãe Cheguei, contendo agora 20 itens necessários ao bebê, incluindo berço portátil. Outra novidade do programa estadual, e que a própria gestante poderá fazer sua inscrição para ser beneficiária, bastando acessar a página da Seas no Portal do Governo.
NOVOS SARGENTOS DA PM
O governo de Rondônia realizou na segunda-feira (13) a formatura de 50 novos sargentos da Polícia Militar, no município de Ji-Paraná. A cerimônia integra o ciclo de formaturas do Curso de Formação de Sargentos (CFS 2025), que totaliza 255 formandos em todo o estado. As solenidades consolida o compromisso do governo em fortalecer a segurança pública e valorizar os profissionais que atuam na linha de frente da proteção à sociedade rondoniense.A capacitação faz parte das ações de fortalecimento da segurança pública, com foco em preparar profissionais para funções de comando e liderança.
