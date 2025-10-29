Deputado Jean Mendonça destina recursos para atender agricultores de Nova União

Publicada em 29/10/2025 às 13h30
Em uma ação que promete impulsionar a agricultura familiar no município de Nova União, o deputado Jean Mendonça, do PL, destinou R$ 84 mil em emenda parlamentar para a compra de dez mil mudas de cacau clonal. A solicitação partiu do agricultor Jaercy da Silva Pereira, presidente da Associação de Produtores Rurais Margarida Alves – ASPRUMA, localizada no P.A. Margarida Alves. Essa iniciativa visa atender os agricultores e diversificar a produção agrícola na região.
Segundo o deputado, para agilizar o processo de compra e entrega das mudas, os recursos serão repassados à Emater, que coordenará as entregas através do escritório local em Nova União. “Apoiar iniciativas que contribuem com o aumento da produção agrícola é uma das minhas prioridades na Assembleia Legislativa. A retomada do plantio de cacau se mostra uma alternativa viável para diversificar a atividade agrícola em diversos municípios, e os agricultores de Nova União estão atentos a essa nova opção para melhorar a renda em suas propriedades”, afirmou Jean Mendonça.
Em sua declaração, o agricultor Jaercy da Silva Pereira destacou a importância da liberação dos recursos, que beneficiarão cerca de 50 famílias que dependem da agricultura familiar. “Identificamos no plantio de cacau uma maneira de aumentar nossa renda e diversificar nossa produção agrícola”, declarou o presidente da ASPRUMA.
Além dessa ação, o deputado Jean Mendonça também tem se empenhado em oferecer suporte às associações rurais, disponibilizando implementos agrícolas essenciais para o dia a dia dos agricultores. O parlamentar ressaltou que cada emenda destinada a uma associação multiplica o impacto dos recursos, beneficiando várias famílias envolvidas na agricultura familiar. “Quando destinamos uma emenda parlamentar para atender uma associação, estamos fortalecendo o associativismo, que é fundamental para o desenvolvimento da agricultura familiar nos municípios rondonienses”, concluiu Jean Mendonça.
