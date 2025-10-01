Dado Dolabella surge em clima de romance com miss após término com Wanessa

Publicada em 01/10/2025 às 15h43
O ator e cantor Dado Dolabella, de 45 anos, apareceu em clima de romance com a nova namorada, a modelo Marcela Tomaszewski, 28, eleita Miss Gramado 2025. O casal compartilhou momentos juntos nesta terça-feira (30), durante um passeio pelas cachoeiras da Chapada dos Veadeiros, em Goiás.
Nas imagens divulgadas, Marcela aparece sentada no colo de Dado e também lhe fazendo uma massagem relaxante. O artista acompanhou os registros com uma legenda poética: “Massagem nível hard, reset dentro da cachoeira. Natureza que vira spa, energia que vira cura. Chapada não explica, só sente!”.
A publicação rapidamente repercutiu nas redes sociais. Seguidores mencionaram o relacionamento anterior de Dado com Wanessa Camargo, terminado de forma polêmica. Alguns fãs lamentaram o fim da relação, enquanto outros destacaram a liberdade do ator após a separação. “Nada como estar livre, poder postar o que quer e quando quiser”, escreveu uma internauta.
Além dos comentários sobre o novo romance, muitos usuários elogiaram o cenário natural. “Que vibe maravilhosa! Paz completa!”, publicou uma seguidora.
Antes de assumir o namoro, o casal já havia sido visto junto em um cinema na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.
