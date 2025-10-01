Dado Dolabella surge em clima de romance com miss após término com Wanessa
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 01/10/2025 às 15h43
Nos acompanhe pelo Google News

O ator e cantor Dado Dolabella, de 45 anos, apareceu em clima de romance com a nova namorada, a modelo Marcela Tomaszewski, 28, eleita Miss Gramado 2025. O casal compartilhou momentos juntos nesta terça-feira (30), durante um passeio pelas cachoeiras da Chapada dos Veadeiros, em Goiás.

Nas imagens divulgadas, Marcela aparece sentada no colo de Dado e também lhe fazendo uma massagem relaxante. O artista acompanhou os registros com uma legenda poética: “Massagem nível hard, reset dentro da cachoeira. Natureza que vira spa, energia que vira cura. Chapada não explica, só sente!”.

A publicação rapidamente repercutiu nas redes sociais. Seguidores mencionaram o relacionamento anterior de Dado com Wanessa Camargo, terminado de forma polêmica. Alguns fãs lamentaram o fim da relação, enquanto outros destacaram a liberdade do ator após a separação. “Nada como estar livre, poder postar o que quer e quando quiser”, escreveu uma internauta.

Além dos comentários sobre o novo romance, muitos usuários elogiaram o cenário natural. “Que vibe maravilhosa! Paz completa!”, publicou uma seguidora.

Antes de assumir o namoro, o casal já havia sido visto junto em um cinema na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Dado Dolabella Marcela Tomaszewski Miss Gramado 2025 Wanessa Camargo Chapada dos Veadeiros romance famosos celebridades relacionamento namoro
Imprimir imprimir