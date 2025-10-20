Curso de combate veicular fortalece estratégias de defesa e atuação dos policiais penais

Publicada em 20/10/2025 às 10h50
Com foco em aprimorar a segurança dos policiais penais em situações de conflito envolvendo veículos e ampliar o conhecimento sobre protocolos e técnicas de atuação, o Governo de Rondônia, realizou nos dias 16 e 17 de outubro, o curso de “Combate Veicular”, em Porto Velho. A capacitação foi ministrada pelo policial penal Diego Salles com auxílio dos policiais penais Antônio Morais, Caio Custódio e Nei Januis.
Executado pela Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), por meio da Escola Estadual de Serviços Penais (Esep), o curso teve 20 horas de duração, nos períodos matutino e vespertino, e contou com a participação de profissionais da Base Aérea, da Força Penal Nacional e da Polícia Penal Federal, reunindo 36 alunos.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a capacitação representa o fortalecimento das competências operacionais dos policiais penais, preparando-os para agir com eficiência, segurança e controle em situações de risco envolvendo veículos.
TREINAMENTO OPERACIONAL
A formação busca desenvolver habilidades técnicas dos profissionais de segurança em situações de confronto armado em veículos ou em seu entorno, especialmente durante deslocamentos e operações externas. O curso enfatizou a aplicação de procedimentos táticos, segurança operacional e resposta imediata a ameaças, com base em técnicas de defesa.
Durante a capacitação, foram trabalhados os principais conceitos e objetivos, entre eles:
Regras de segurança;
Conduta no estande;
Plano de emergência;
Protocolos de combate;
Consciência situacional;
Balística aplicada a veículos;
Princípios e conceitos do combate;
Posições táticas e empunhadura;
Movimentação e tiro ao redor de veículos;
Técnicas de ação imediata e contra emboscada veicular; e
Simulações práticas aplicadas.
De acordo com o secretário, Marcus Rito, o curso integra as ações de aperfeiçoamento contínuo da Sejus, que visa fortalecer cada vez mais a atuação da Polícia Penal de Rondônia.
