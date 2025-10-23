Cuidado e inclusão garantem atendimento especializado gratuito para crianças neurodivergentes no Cero

Publicada em 23/10/2025 às 09h27
Com o objetivo de ampliar a atenção especializada às crianças neurodivergentes, o governo de Rondônia, oferece atendimento multiprofissional gratuito a crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras condições neurológicas, no Centro de Reabilitação de Rondônia (Cero), garantindo suporte integral e humanizado às famílias. Para acessar o atendimento no Cero, o usuário do Sistema Único de Saúde (SUS) deve inicialmente procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) para obter o encaminhamento necessário.
O Cero atende cerca de dois mil pacientes por semana, beneficiando-os em diversas áreas, como: fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia e neuropsicologia. Esses serviços são direcionados à reabilitação física e neurológica, especialmente para pacientes com sequelas graves e TEA, além de incluírem assistência social e neuropediatria, ampliando o cuidado integral aos pacientes.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha destacou a relevância do trabalho desenvolvido no Centro de Reabilitação. “O Cero conta com uma equipe de profissionais dedicados, que oferecem atendimento humanizado aos pacientes. O resultado é visível na evolução das crianças e pacientes, além da melhoria da qualidade de vida das famílias atendidas”.
Lucas Guilherme, é um dos pacientes com TEA atendido no Cero
Patrícia Marques, é mãe de uma criança autista que está em tratamento no Cero há um ano. Ela conta sobre a evolução do filho com o tratamento oferecido ,“Quando comecei o tratamento, meu filho Lucas Guilherme não falava. Eu entendia pouco, porque convivia com ele, mas quem estava de fora não entendia nada. Graças às terapias realizadas no Cero, hoje ele fala tranquilamente e apresentou um grande desenvolvimento cognitivo. O atendimento aqui é excelente, e eu recomendo”, salientou.
O titular da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), Jefferson Rocha, ressalta a dedicação dos profissionais e a qualidade dos serviços oferecidos à população “É uma satisfação acompanhar a evolução dos pacientes no Cero, seja na fisioterapia ou nas áreas dedicadas a crianças e adolescentes neurodivergentes. Essa conquista é fruto da parceria entre os pacientes, que seguem os tratamentos, e os profissionais qualificados. Esse comprometimento resulta em avanços concretos”, pontuou.
Vale destacar que o Cero também atende pacientes que necessitam de reabilitação física, proporcionando tratamentos com fisioterapeutas que ajudam a recuperar habilidades perdidas.
