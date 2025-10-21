CRAS Morar Melhor promove encontro de integração com idosos

Publicada em 21/10/2025 às 11h10
Na última semana, a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Morar Melhor, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf), realizou mais um encontro especial voltado aos idosos da Comunidade São Pedro. O evento teve como tema “Ser espectador ou protagonista”, destacando a importância de reconhecer que, com o passar do tempo, acumulamos experiências, aprendizados e histórias que mostram que ainda há muito a viver e realizar.
De acordo com a equipe do CRAS, ser protagonista é continuar sonhando, escolhendo e participando ativamente da própria história, com alegria e sabedoria. Envelhecer, portanto, é seguir sendo autor da própria caminhada, e não apenas espectador do tempo.
A atividade foi marcada por dinâmicas que despertaram sentimentos, emoções e memórias afetivas, promovendo momentos de reflexão, acolhimento e integração entre os participantes. O encontro foi conduzido pela assistente social Sílvia Negrão, coordenadora do CRAS Morar Melhor.
“Nosso encontro foi um momento de reflexão e aprendizado. Ser protagonista da própria história é escolher não apenas assistir à vida passar, mas participar dela com coragem, alegria e propósito. Cada idoso tem uma trajetória linda e cheia de experiências, e é essa força que queremos valorizar em cada atividade. O CRAS está aqui para incentivar a autonomia, o cuidado e o protagonismo de cada idoso, porque acreditamos que felicidade não tem idade”, destacou Sílvia Negrão.
O CRAS Morar Melhor promove regularmente encontros e atividades voltados aos idosos, com o objetivo de estimular o bem-estar, combater o isolamento social, fortalecer vínculos familiares e comunitários e garantir direitos. As ações incluem oficinas de artesanato, atividades cognitivas, palestras sobre benefícios sociais, momentos de lazer com música e lanche, além de rodas de conversa; sempre buscando a melhoria da qualidade de vida e a inclusão social.
Fotos: CRAS Morar Melhor
Comentários
Seja o primeiro a comentar!