Craque Neto rebate Luciano Huck após ironia no Domingão: “Não gosto de você”

O ex-jogador e apresentador Craque Neto respondeu, nesta segunda-feira (29), a uma provocação feita por Luciano Huck no Domingão. Durante o programa da Band Os Donos da Bola, Neto criticou a fala irônica do global, que havia mencionado seu nome no último domingo.
“Mandando um salve especial também ao Craque Neto, sempre tão educado e simpático”, disse Huck, em tom de ironia. A declaração foi uma reação às críticas que Neto fez recentemente ao quadro Dança dos Famosos.
Sem papas na língua, o apresentador da Band rebateu: “Luciano mandou um abraço pra mim no domingo, tirando sarro, falando que eu sou educado. Não sou simpático com você, não gosto de você. O dia que você quiser conversar comigo pessoalmente ou discutir... já que você me chamou de mal-educado, porque é o que você quis dizer. Não tem problema. Só cuidado porque eu não quero falar de você”.
Na semana anterior, Neto havia usado o programa Apito Final para criticar a competição de dança exibida na Globo. “Dificilmente eu assisto a Globo, mas está passando esse negócio ridículo aí de Dança dos Famosos. Qual foi o último ganhador? Eu nunca assisto. Isso é uma enganação”, disparou.
