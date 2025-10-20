Corrida Pela Vida mobiliza participantes no Outubro Verde e Rosa em Porto Velho

Publicada em 20/10/2025 às 10h53
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), realizou no último sábado (18) a 3ª edição da Corrida Pela Vida – Outubro Verde e Rosa, no Skate Parque, bairro Cuniã. A atividade reuniu centenas de pessoas em uma tarde marcada por esporte, conscientização, solidariedade e promoção da saúde.
Ethianne Bastos explicou que a proposta buscou unir saúde preventiva e informação
A mobilização fez parte das campanhas Outubro Verde — voltada ao combate à sífilis e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) — e Outubro Rosa, que tem como foco a detecção precoce do câncer de mama e do colo do útero.
A médica Ethianne Bastos, chefe do Núcleo de ISTs da Semusa, explicou que a proposta buscou unir saúde preventiva, informação e engajamento comunitário. “Apesar de o mês de outubro destacar a sífilis com o Outubro Verde, também abordamos todas as ISTs, como HIV, hepatites B e C, além da importância da conscientização sobre o câncer de mama”, afirmou.
CARÁTER SOCIAL
Além de incentivar o autocuidado e a prática de atividades físicas, a ação teve um caráter social. A inscrição foi gratuita, com a doação simbólica de 1 kg de alimento não perecível ou um pacote de absorvente feminino, destinados à Associação Pestalozzi e a outras entidades assistenciais. Famílias em situação de vulnerabilidade também foram beneficiadas por meio de indicações feitas pelas próprias unidades de saúde.
Raphaela Castiel destacou que a programação reforça as atividades educativas desenvolvidas ao longo do mês
“A arrecadação é encaminhada para instituições como a Pestalozzi, além de famílias identificadas pelas equipes das unidades. Esse volume é separado e distribuído conforme a necessidade de cada local”, explicou Ethianne.
Ao todo, foram disponibilizadas 245 vagas, distribuídas em quatro categorias. Os participantes competiram por troféus entregues aos três primeiros colocados de cada modalidade: adulto (masculino e feminino), idoso, pessoa com deficiência (PcD) e servidores da saúde.
A diretora do Departamento de Atenção Básica da Semusa, Raphaela Castiel, destacou que a programação reforça as atividades educativas desenvolvidas ao longo do mês. “Todas as unidades estão engajadas neste período, promovendo o rastreamento do câncer de mama e do colo do útero. Essa mobilização com a comunidade fortalece nosso trabalho cotidiano”, afirmou.
Lucas Carvalho ressaltou a importância do engajamento coletivo
Para muitos, o evento também representou uma oportunidade de superação e inclusão. A auxiliar de serviços gerais Maria Francisca, que participou pela primeira vez, relatou sua emoção e expectativa. “Não sei se vou conseguir completar, mas estou animada. Sempre tive vontade de participar e achei a proposta muito interessante”, disse.
Já o assessor técnico da Semusa, Lucas Carvalho, ressaltou a importância do engajamento coletivo. “É fundamental que as pessoas compreendam o valor da prevenção e o impacto de adotar hábitos que melhorem a qualidade de vida”, pontuou.
A Corrida Pela Vida se consolidou como uma das ações mais expressivas da programação do Outubro Verde e Rosa, ao reunir usuários do SUS, profissionais da área e moradores de diversas regiões da capital em um ambiente de cuidado, acolhimento e bem-estar.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!