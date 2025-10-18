Contagem regressiva: 10 dias para iniciar a XIII Edição dos Jogos do IFRO

Publicada em 18/10/2025 às 08h32
Entre os dias 27 e 31 de outubro, será realizada, em Porto Velho, a XIII edição dos Jogos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (JIFRO). O evento é uma manifestação esportiva e cultural que reúne estudantes de todas as unidades da instituição em competições nas modalidades individuais e coletivas, integradas à prática pedagógica e ao desenvolvimento educacional por meio do esporte. A cerimônia de abertura será no Campus Calama (Av. Calama, 4.985 – Bairro Flodoaldo Pontes Pinto, Porto Velho), na segunda-feira, dia 27 de outubro, às 19 horas.
Neste ano, os Jogos contarão com a participação de 700 estudantes-atletas, representando as dez unidades do IFRO, distribuídas pelo estado de Rondônia (Ariquemes, Cacoal, Colorado do Oeste, Guajará-Mirim, Jaru, Ji-Paraná, Vilhena, São Miguel do Guaporé e os da capital). As competições ocorrerão nos Campi Porto Velho Calama e Zona Norte, além do Colégio Marcelo Cândia, e contemplarão as modalidades de voleibol, futsal, basquetebol, handebol, vôlei de praia, atletismo, natação, judô, xadrez e tênis de mesa.
De acordo com o Presidente da Comissão Organizadora do JIFRO 2025, Amisley Guale Araújo, os Jogos estão fundamentados em princípios pedagógicos que reforçam o esporte como instrumento de transformação social e de formação cidadã. “Os Jogos também são momentos de celebração da amizade, da integração e da superação entre os participantes, assim como de reconhecimento aos profissionais que se dedicam para que o evento aconteça”, destacou.
O Reitor do IFRO, Moisés Souza, fez um chamamento especial para o evento. “Eu tenho um convite muito especial para os servidores envolvidos, mas especialmente para os nossos alunos do IFRO. Dia 27 vai começar a grande festa da integração esportiva, o nosso 13º JIFRO. Você é nosso convidado especial” e completou: “sejam bem-vindos à festa da integração esportiva em nossa instituição”.
O momento é de expectativa para todos os competidores. Aluna do 3º ano do Técnico em Biotecnologia Integrado ao Ensino Médio do Campus Guajará-Mirim, Maria Elisa de Souza Pantoja afirmou: “minha expectativa para o Jogo do JIFRO são as melhores e mais positivas. Sabemos que não vai ser nada fácil, mas desistir não vai ser uma opção. Vamos em busca da vitória, com garra e luta e trazer uma vitória para o nosso campus”.
Vanderlaine Rodrigues de Morais, do 3º ano do Curso Técnico em Química Integrado ao Ensino Médio do Campus Ji-Paraná, participará na modalidade futsal e também diz que sua expectativa está alta. “Eu creio que os jogos serão muito divertidos, vamos fazer diversas amizades e, claro, se Deus quiser, trazer a medalha para o campus”, afirmou.
Pensando na competição, e em rever representantes de demais campi, Ana Clara Cordova Batista, estudante do 3º ano do Técnico em Biotecnologia em Guajará, explica que tem a expectativa para esse ano de “garantir uma boa classificação para o meu time, quem sabe, trazer uma vitória. E, também, rever os meus companheiros das outras delegações, aproveitar bastante com os meus amigos e com o time”.
Cursando o 2º ano do Técnico em Biotecnologia, Telma Clara Rodrigues da Silva representará Guajará-Mirim no futsal e demonstra que o desafio é que a unidade “leve o primeiro lugar. No ano passado conseguimos pegar o terceiro, e espero que esse ano consigamos pegar o primeiro”. Ela aposta ainda na disputa do atletismo mostrando que vão em busca do primeiro lugar.
Ampliando o conceito para uma competição de fortalecimento de equipe, de laços de amizade e de integridade, Telma finaliza: “que muitas pessoas possam participar do JIFRO”.
