Começam as inscrições para a caminhada “Passos que Florescem” no Espaço Alternativo

Publicada em 21/10/2025 às 12h02
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres (CPPM), vinculada à Secretaria Geral do Governo (SGOV), inicia nesta quarta-feira (22) as inscrições para a Caminhada Outubro Rosa “Passos que Florescem”. A atividade será realizada no próximo sábado (25), a partir das 8h, no Espaço Alternativo, e tem como foco a conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.
De acordo com a gerente de políticas assistenciais para mulheres da CPPM, Maria Carolina Vital, o evento busca unir informação, saúde e solidariedade em um único momento. “Nosso principal objetivo é promover um evento que destaque a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, pois a detecção em estágios iniciais aumenta significativamente as chances de cura”, explicou.
Além da caminhada, a programação inclui momentos de acolhimento, atividades de integração e aulas de zumba. O evento também contará com estandes de atendimento e ações voltadas ao bem-estar e autocuidado da mulher. “Queremos incentivar o autocuidado, o autoexame e a busca por orientação médica diante de qualquer sinal suspeito. Ao mesmo tempo, estamos construindo um espaço acolhedor, com suporte e informação, para fortalecer essa rede de conscientização”, destacou Maria Carolina Vital.
INSCRIÇÕES
As inscrições acontecem nos dias 22 e 23 de outubro, no auditório da Prefeitura de Porto Velho (Prédio do Relógio). Para participar, basta doar um batom novo ou um lenço de tecido, itens que serão destinados ao Hospital de Amor Amazônia, em apoio a projetos que fortalecem a autoestima de mulheres em tratamento contra o câncer. Cada inscrita receberá uma camiseta exclusiva da caminhada.
A caminhada é destinada à toda família.
PROGRAMAÇÃO (25 de OUTUBRO)
• 08h00: Acolhimento e aula de zumba
• 08h30: Recepção das participantes, entrega de camisetas e atividades nos estandes
• 09h00: Fala de autoridades
• 09h30: Organização para a caminhada
• 10h00: Início da caminhada
SERVIÇO
Evento: Caminhada Outubro Rosa “Passos que Florescem”
Data: 25 de outubro de 2025 (sábado)
Horário: 8h às 11h
Local: Espaço Alternativo (av. Jorge Teixeira)
Inscrições: 22 e 23 de outubro, no auditório da Prefeitura (Prédio do Relógio).
