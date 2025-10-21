CGM promove capacitação de servidores para atuação na primeira linha de controle interno

Publicada em 21/10/2025 às 16h01
Desempenhando uma gestão que tem como princípios a transparência, a celeridade, a economicidade e a eficiência, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Controladoria-Geral Municipal (CGM), está realizando nesta semana a capacitação dos servidores de todas as secretarias que atuam no sistema de controle interno.
Considerados a terceira linha de controle do Executivo Municipal, esses servidores são técnicos que atuam em suas respectivas secretarias, auxiliando os gestores no desenvolvimento dos processos dentro das normas e da legalidade.
De acordo com o controlador-geral de Porto Velho, Jonhy Milson Oliveira Martins, esse trabalho de capacitação traz resultados positivos diretos à administração pública, refletindo na qualidade dos serviços disponibilizados à sociedade pelo poder público.
“Quando uma secretaria ou gestor executivo inicia um processo público, é necessário que haja servidores capacitados para que todo o trabalho seja promovido dentro das normas legais. Isso garante que o procedimento resulte em um serviço de qualidade à população”, disse Jonhy Milson.
Para a subcontroladora do Município, Louise Gomes, esse trabalho de formação tem como um dos objetivos municiar os controladores internos de cada secretaria com as ferramentas necessárias para o bom andamento dos processos.
“Estamos fornecendo, dentro desse treinamento, os mecanismos para que esses servidores possam atuar de maneira eficiente e gerar resultados práticos e positivos à nossa sociedade, por meio da atuação efetiva dessas pessoas dentro do controle interno de cada secretaria”, comentou Louise.
A expectativa é que, após essa ação, as secretarias consigam agilizar ainda mais suas atividades, utilizando-se de técnicas e medidas que garantam o rápido andamento dos processos voltados às ações públicas. "Um dos pilares da administração do prefeito Léo Moraes é ter servidores capacitados para entregar um serviço de qualidade para a população", finalizou Jonhy Milson
