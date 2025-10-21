Carreta da Saúde proporciona diagnóstico precoce e promove o cuidado integral à saúde da mulher

Publicada em 21/10/2025 às 09h35
A Carreta da Saúde da Mulher, iniciativa do Governo Federal em parceria com a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), está proporcionando atendimento médico gratuito e especializado a mulheres, em frente à Maternidade Municipal Mãe Esperança.
A unidade móvel, totalmente equipada, oferece diversos exames especializados como mamografia, ultrassonografia transvaginal, exames de colo e mama, além de consultas com ginecologistas e biópsias de mama e colo do útero.
A ação faz parte do programa "Agora Tem Especialistas", do Ministério da Saúde, e já percorreu dezenas de cidades em todos os estados brasileiros. O agendamento dos atendimentos é feito pela Semusa, que prioriza mulheres com histórico de câncer na família, sintomas suspeitos ou que não realizam exames há muitos anos.
PREVENÇÃO
Sineide Nunes foi a primeira beneficiada e expressou sua gratidão pelo atendimento realizado
A atendente de telemarketing Sineide Nunes foi a primeira beneficiada e expressou sua gratidão pelo atendimento realizado. Moradora da capital, ela conta que esperava há cerca de dois anos por um exame de mamografia e graças a iniciativa teve essa oportunidade atendida.
“Eu acho que para a saúde da mulher é de extrema importância. Eu que estava esperando há quase dois anos esse exame, já nem acreditava mais que seria realizado. Então pra mim, foi muito bom, eu só tenho que parabenizar e que desejar que continuem trazendo mais saúde para nós mulheres”, disse Sineide Nunes.
Quem também foi chamada para realizar atendimento com ginecologista foi a pedagoga Maria Jandineide, que precisa fazer vários exames, pois foi identificado um mioma no útero e precisa seguir com acompanhamento dos profissionais da saúde para identificar quais procedimentos serão necessários.
Maria Jandineide também foi chamada para realizar atendimento
“Essa iniciativa é de fundamental importância, porque veio para agilizar e melhorar o atendimento. Eu esperava há dois anos porque não tinha conseguido. E agora meio que do nada surgiu essa carreta e eu estou sem palavras para descrever o que estou sentido, porque agora consegui realizar meus exames”, concluiu a pedagoga.
A funcionária pública aposentada Edileuza das Graças tem 61 anos de idade e também foi uma selecionada para o atendimento na carreta. Ela conta que por conta de um problema na saúde há alguns anos, é necessário o acompanhamento médico e a carreta chega em boa hora para seguir com esses exames.
“Eu tive um problema com a minha saúde em 2001 e é preciso seguir fazendo revisões. Eu adorei essa iniciativa, pois faz a prevenção das mulheres. Tem muitas que esperam anos e anos e nunca conseguem realizar os exames. Agora com essa carreta, fica mais fácil o atendimento e vamos seguir cuidando da nossa saúde”, finaliza Edileuza das Graças.
SAÚDE EM PRIMEIRO LUGAR
A unidade móvel itinerante é totalmente equipada, com equipes multiprofissionais e infraestrutura para realizar diversos procedimentos. A carreta permanecerá disponível por 30 dias, com uma média diária de 60 atendimentos. A Prefeitura de Porto Velho segue com ações e medidas essenciais na saúde da mulher.
A gestão é o elo mais próximo da população, atuando na prevenção, promoção do autocuidado, acolhimento e atendimento médico. Por isso, os investimentos na saúde seguem sendo prioridade para garantir um sistema de saúde acessível, humanizado e que, principalmente, respeite as necessidades específicas das mulheres porto-velhenses.
