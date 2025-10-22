Capacitação fortalece o agronegócio em Porto Velho

Publicada em 22/10/2025 às 10h05
Com o compromisso de impulsionar o agronegócio local, o Sebrae e a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (Semagric) realizaram a Oficina de Boas Práticas de Comercialização e Rodada de Negócios, voltada para produtores rurais, empreendedores e agentes do setor do agro. O evento aconteceu no auditório do Sebrae em Porto Velho e reuniu participantes da capital e do interior, que estarão presentes na Agrotec 2025, 1ª Feira Tecnológica de Agroindústrias e Agricultura familiar, marcada para os dias 13 a 16 de novembro no complexo da Estrada de Ferro Madeira Mamoré.
O objetivo da capacitação é fornecer orientações práticas para melhorar a gestão comercial, ampliar canais de venda e maximizar resultados em eventos de feiras, como explica o diretor do Departamento de Desenvolvimento Rural e Técnicas Agrícolas da Semagric Paulo Neri. “Essa oficina é fundamental para que os participantes aprendam a planejar a sua participação, se comportar durante o evento e dar continuidade às negociações após a feira. É um treinamento que vai ajudar a transformar cada oportunidade em resultado concreto.”
Durante a oficina, foram abordadas estratégias de planejamento, comportamento dentro do evento e acompanhamento pós-feira. O consultor do Sebrae, Wanderlei Marques destacou que o treinamento oferece dicas claras e práticas, aplicáveis tanto a pequenos produtores quanto a grandes agroindústrias. “É um conteúdo genérico, mas bastante completo. Cada participante aprende como apresentar sua marca, negociar com clientes e intermediários e seguir com o relacionamento depois do evento para gerar resultados futuros.”
Para os expositores, as feiras são momentos de lançamento de novos produtos, prospecção de clientes e aumento de vendas. É o caso da apicultora Regina Ferreira Mariz, que vai expor seus produtos na Agrotec. “Participar da feira e dessa capacitação é essencial. Vou aprender a me organizar, apresentar melhor meus produtos e aproveitar todas as oportunidades de contato com clientes e parceiros.”
A diretora do Serviço Inspeção Municipal da Semagric (SIM) Ana Luzia, reforça a importância da preparação. “O conhecimento sobre boas práticas de comercialização garante que os produtos sejam apresentados de forma segura e profissional, aumentando a confiança do consumidor e fortalecendo a agroindústria local.”
O representante da agroindústria Minas Paraná, Silvano Gonçalves, também ressaltou os benefícios de participar de eventos desse porte. “Feiras como a Agrotec são estratégicas. Além da venda direta, conseguimos prospectar novos clientes e avaliar tendências do mercado, sempre buscando inovação e crescimento.”
Os interessados em capacitações semelhantes podem entrar em contato com o Sebrae local para solicitar treinamentos e oficinas voltadas ao setor agroindustrial, ampliando conhecimento, networking e oportunidades de negócios.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!